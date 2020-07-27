Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar almanya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan donald trump TESK israil
Yıldız Holding’den Dijital Sosyalleşme!
Dijital sosyalleşme!
Pandemide 6 kat arttı
Pandemide 6 kat arttı
Lojistikte hareket başladı
Lojstikten sevindiren haber
Konutlardaki elektrik tüketimi şehir değiştirdi
Elektrik tüketimi GÖÇ etti
Bu yıl başarı sıraları değişir mi?
Başarı sıraları değişir mi?

Yüzde 40 indirimle demir aldı

Prontotour, %40 indirimle 2021 Gemi Turlarını satışa açtı. Yüzen otellerde konforlu ve eğlenceli bir seyahat deneyimi yaşamak için 2.500 TL’den başlayan fırsatları kaçırmayın!

Yüzde 40 indirimle demir aldı

Yurt dışı turlarının lider markası Prontotour, 2021 yılı için 500’den fazla özenle seçilmiş gemi rotasını yılın en iyi promosyonu olan %40 indirimle satışa açtı. 2.500 TL’den başlayan fiyatlarla modern ve şık gemilerde eğlence, dinlenme ve keşfetme deneyimini bir arada yaşayabilirsiniz.

Pandemi sürecinde alınan tedbirlerin gemi ile seyahati artık çok daha güvenli hale getirdiğini söyleyen Prontotour Gemi Departman Müdürü Bahadır Şaf, Dünya Sağlık Örgütü ile koordineli, anlık süreci yöneten büyük gemi firmaları ile çalıştıklarını belirtti. Pandemide mart ayından bu yana turlarını askıya alan gemi firmalarının Ağustos 2020’den itibaren yeniden seferlerine başlayacağını kaydeden Şaf, “Yeni normalde sağlık ve hijyen tedbirleri 4 kat arttı; şüphesiz daha güvenli tatil yapabilirsiniz. Öyle ki gemilerin birçoğunda özel tıbbi ekipmanların olduğu kabinler mevcut. Konforlu bir yolculuk, deniz manzarası ve her durakta yeni bir kültürü tanımak için gemi turları eşsiz bir deneyim imkânı sunuyor. Şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı. Bazı paketlerimizde sınırlı kontenjanlar var. Erken alanlar kârlı çıkıyor” dedi.

Yüzen 5 yıldızlı otel olarak tanımlanan yolcu gemilerinde tatiliniz süresince bavul aç kapa derdi olmadan dilerseniz romantik bir tatil, dilerseniz kültürel keşifler yapabilirsiniz. Her bütçeye uygun kabinler, oyun ve eğlence alanları, kaliteli dünya mutfakları, konserler, konsept restoranlar, mükemmel hazırlanmış gösteriler, 2500 kişilik tiyatrolarda Broadway tarzı eğlenceler, hemen her milletten eğitimli, kendini bu işe adamış personel ile tatil için aradığınız pek çok ayrıntıyı gemide bulmanız mümkün. Bu harikulade deneyim için %40 indirim kampanyası ile 2021 yılına şimdiden yerinizi ayırtın. Dünyayı bir bilene sorun ve okyanusu denizin ustaları ile keşfedin.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Prontotour2021 Gemi TurlarıProntotour Gemi Departman Müdürü Bahadır Şaf
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.