Yüzde 40 indirimle demir aldı

Yurt dışı turlarının lider markası Prontotour, 2021 yılı için 500’den fazla özenle seçilmiş gemi rotasını yılın en iyi promosyonu olan %40 indirimle satışa açtı. 2.500 TL’den başlayan fiyatlarla modern ve şık gemilerde eğlence, dinlenme ve keşfetme deneyimini bir arada yaşayabilirsiniz.

Pandemi sürecinde alınan tedbirlerin gemi ile seyahati artık çok daha güvenli hale getirdiğini söyleyen Prontotour Gemi Departman Müdürü Bahadır Şaf, Dünya Sağlık Örgütü ile koordineli, anlık süreci yöneten büyük gemi firmaları ile çalıştıklarını belirtti. Pandemide mart ayından bu yana turlarını askıya alan gemi firmalarının Ağustos 2020’den itibaren yeniden seferlerine başlayacağını kaydeden Şaf, “Yeni normalde sağlık ve hijyen tedbirleri 4 kat arttı; şüphesiz daha güvenli tatil yapabilirsiniz. Öyle ki gemilerin birçoğunda özel tıbbi ekipmanların olduğu kabinler mevcut. Konforlu bir yolculuk, deniz manzarası ve her durakta yeni bir kültürü tanımak için gemi turları eşsiz bir deneyim imkânı sunuyor. Şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı. Bazı paketlerimizde sınırlı kontenjanlar var. Erken alanlar kârlı çıkıyor” dedi.

Yüzen 5 yıldızlı otel olarak tanımlanan yolcu gemilerinde tatiliniz süresince bavul aç kapa derdi olmadan dilerseniz romantik bir tatil, dilerseniz kültürel keşifler yapabilirsiniz. Her bütçeye uygun kabinler, oyun ve eğlence alanları, kaliteli dünya mutfakları, konserler, konsept restoranlar, mükemmel hazırlanmış gösteriler, 2500 kişilik tiyatrolarda Broadway tarzı eğlenceler, hemen her milletten eğitimli, kendini bu işe adamış personel ile tatil için aradığınız pek çok ayrıntıyı gemide bulmanız mümkün. Bu harikulade deneyim için %40 indirim kampanyası ile 2021 yılına şimdiden yerinizi ayırtın. Dünyayı bir bilene sorun ve okyanusu denizin ustaları ile keşfedin.