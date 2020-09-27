Yüzde yüz yenilenebilir elektrik kullanacak

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, doğrudan operasyonları için 2030’a, tüm franchise ve üçüncü taraf operasyonları içinse 2040’a kadar tüm dünyada %100 yenilenebilir elektrik kullanma hedefiyle RE100 girişimine katıldı. Bu adımla, 2040 yılına kadar yaklaşık 2,5 milyon metrik ton sera gazı emisyonu azaltılacak.

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, sahip olduğu ve kontrol ettiği tüm operasyonlarda 2030 yılına kadar, franchise ve üçüncü taraf operasyonlarının tamamındaysa 2040 yılına kadar küresel olarak %100 yenilenebilir elektrik kaynağı kullanmayı taahhüt ettiğini duyurdu. Bu duyuru ile PepsiCo, dünyanın en etkili ve kendini %100 yenilenebilir elektriğe adamış şirketlerini bir araya getiren Climate Group’un CDP ile ortaklaşa yürüttüğü girişim RE100'e dahil oldu. PepsiCo’nun dünya genelindeki ölçeği düşünüldüğünde bu adım, 2040 yılına kadar 2,5 milyon metrik sera gazı emisyonu emisyonunu azaltma potansiyeline işaret ediyor.

Küresel gıda sistemi baskı altında

İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin dünya çapında hissedilmesiyle ve küresel gıda sisteminin önemli bir baskı altında olmasıyla birlikte hızlandırılmış eylemlere ihtiyaç duyulduğunu belirten PepsiCo Sürdürülebilirlik Direktörü Jim Andrew, “Büyüklüğümüzün ve ölçeğimizin getirdiği sorumluluğun farkındayız. Bu nedenle PepsiCo’nun küresel iş operasyonlarında %100 yenilenebilir elektrik kullanımına geçmek, sürdürülebilirlik gündemimizi devam ettirirken anlamlı etkiye sahip doğru bir adım oldu” dedi.

Climate Group RE100 Başkanı Sam Kimmins ise, "Küresel ticari faaliyetlerini yenilenebilir elektrikle sürdürme kararı alan PepsiCo, iklim değişikliğiyle mücadeleye güçlü bir bağlılık sergiliyor ve yenilenebilir enerjide iş modellerinin altını çiziyor. Hedeflere ulaşmak için yeni güneş ve rüzgâr çiftliklerinin geliştirilmesine dünya çapında yatırım yapan PepsiCo, temiz enerjiye geçişi hızlandıran somut bir katkı sunuyor" diye konuştu.

2020 sonu hedefi: %56 yenilenebilir elektrik kaynağı

Şu an PepsiCo, 9’u elektrik talebinin %100'ünü yenilenebilir kaynaklardan karşılayan 18 ülkede yenilenebilir elektrik kullanıyor. Yenilenebilir elektriğe geçiş bu yıl ABD'de devam ederken, PepsiCo 2020'nin sonuna kadar tüm dünyada kullandığı elektriğin %56'sını yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için PepsiCo, güneş ve rüzgâr çiftlikleri gibi yeni global projelerin geliştirilmesini destekleyecek Güç Satın Alma Anlaşmaları ile birçok coğrafyada yenilenebilir kaynaklara yakın vadede geçişi sağlayacak enerji sertifikalarının satın alınması dahil olmak üzere zengin bir çözüm portföyü kullanacak. Şirket ayrıca dünya çapındaki tesislerinde artış gösteren yerinde rüzgâr ve güneş enerjisi projeleri listesini genişletmeye devam edecek. Bu yılın başlarında, PepsiCo’nun New York Purchase’deki küresel genel merkezi çatısına güneş enerjisi panelleri kuruldu.

Net sıfır emisyon için uzun vadeli strateji

Global sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda 2020 yılı başında BusinessAmbition for 1,5°C anlaşmasına diğer ülkelerle birlikte dahil olan PepsiCo, küresel ısınmanın 1,5°C ile sınırlandırılması doğrultusunda bilime dayalı emisyon azaltma hedefleri belirleme ve 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşmak için uzun vadeli bir strateji geliştiriyor. Şirket, küresel Sürdürülebilir Tarım Programı aracılığıyla karbon verimli uygulamalar hayata geçirmek için çiftçilerle iş birliği yapmaktan Kuzey Amerika'daki en büyük elektrik filolarından birini yönetmeye kadar, değer zinciri boyunca sera gazı emisyonlarını azaltmada önemli ilerlemeler kaydetti.