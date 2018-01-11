Zigana piyade tüfeği 6 ülke için üretilecek

TRABZON (AA) - TUĞBA YARDIMCI - Trabzon'da 25 yıldır silah imalatı yapan Trabzon Silah Sanayi AŞ'nin (TİSAŞ) ürettiği 10,5, 14,5 ve 16 inç namlu boyuna sahip piyade tüfeği ile 7,62x51 milimetrelik mermi atan piyade tüfeği prototipi, performans ve mukavemet atış testlerinden başarıyla geçti.

TİSAŞ AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1993 yılında imalata başlayan TİSAŞ'ın sektörün önde gelen ilk üç şirketi arasında yer aldığını söyledi.

Alemdaroğlu, yaklaşık 20 yıldır ihracat yapan firmanın imal ettiği 45 çeşit tabancadan en çok PX9, ZİG14, Zigana Sport ve 1911 adını verdikleri ürünlerin ilgi gördüğünü belirtti.

Yılda imal edilen 50 bin tabancanın yüzde 80'inin yurt dışına satıldığını vurgulayan Alemdaroğlu, tabancaların başta Amerika ve Afrika ülkeleri olmak üzere 45 ülkeye ihraç edildiğini aktardı.

Alemdaroğlu, 150 çalışanla 10 bin metrekare kapalı alanda üretime devam ettiklerini dile getirdi.

"Yüzde yüz yerli, bütün parçalarını biz üretiyoruz"

Alemdaroğlu, milli savunmada yerli üretimi desteklemek amacıyla yürüttükleri Ar-Ge çalışmaları kapsamında 10,5, 14,5 ve 16 inç namlu boyuna sahip piyade tüfeği ile 7,62x51 milimetre mermi atan piyade tüfeği prototipi hazırladıklarını söyledi.

Tüfeklerin performans ve mukavemet atış testlerinden başarıyla geçtiğini ve ilgili kurumlardan üretim için izinlerin alındığını ifade eden Alemdaroğlu, en fazla talep gören 5,56x45 milimetrelik NATO mermisi atan 14,5 inç Zigana piyade tüfeğinin seri üretimine bir kaç ay içinde 2018 başlayacaklarını bildirdi.

Alemdaroğlu, 3 kilo 300 gram ağırlığındaki 400 metre menzilli Zigana piyade tüfeğinin şarjör kapasitesinin 30, dakikada attığı mermi sayısının ise NATO standardı olan 837 olduğunu belirtti.

Zigana piyade tüfeğine ilişkin 6 ülke ile ön görüşme yaptıklarını anlatan Alemdaroğlu, şöyle devam etti:

"Yüzde yüz yerli, bütün parçalarını biz üretiyoruz. Bazı parçalarını yine ülkemizdeki yan sanayi üretimi yapan arkadaşlarımıza imal ettiriyoruz. Zigana piyade tüfeğinin özgün tasarımı en zor şartlara göre yapıldı. Yıl içinde seri imalatına başlayacağız. Talepler doğrultusunda değişmekle beraber tahminen yıllık 25 bin üretimimiz olacak."

Alemdaroğlu, üretim sayısını artırmayı ve ihracat çıtasını yükseltmeyi hedeflerini söyledi.