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Ziya Şark Sofrası nereye gidiyor

Ziya Şark Sofrası’nı Atina’da ya da Riyad’ta görürseniz şaşırmayın. Bingöl’ün hedefi her iki ülkede de mekan açmakmış…

Ziya Şark Sofrası nereye gidiyor
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Rahmetli Ziya Bingöl’ün Ziya Şark Sofrası’nın İstanbul Bakırköy’de ilk şubesini açmasının üzerinden tam 38 yıl geçti. Şanlıurfa’nın kebap ve yemek kültürünü İstanbul’a taşıyan firmanın bugün yedi şubesi var. Fatih, Florya, Sirkeci, Beylikdüzü, Kavacık, Koşuyolu ve Beylerbeyi şubeleriyle faaliyet gösteriyor. Ziya Bingöl 2010’da vefat etti. O tarihten sonra kardeşi Ahmet Bingöl bayrağı devraldı ve Ziya Şark Sofrası’nı en zorlu dönemlerde ayakta tutmayı başardı. Şu sıralar icranın başında Ziya Bingöl’ün oğlu Nihat Bingöl bulunuyor. 25 yaşında CEO’luk görevini üstlenen Nihat Bingöl firmayı büyütmek için kolları sıvamış. Ülke ülke, şehir şehir gezip restoranında yenilikler peşindeymiş. Ziya Şark’ın ünü sınırları aşmış durumda. Sadece İstanbul Florya’daki şubelerinde yılda 160 binin üzerinde müşteriyi misafir ediyor. Yemek için gelenlerin yüzde 28’i ise turist. Yurtdışında ününü duyanların uğrak yeri olmuş. Buraya yolu düşen Suudi Arabistanlı bir müşteri ciddi tekliflerle karşısına çıkmış. Suudi Arabistan ve çevre ülkelerin master franchising anlaşmasını teklif etmişler. Bir heyet gelmiş ve epey de müzakere edilmiş. Henüz nihai anlaşma yapılmamış ama master franchising olmasa da yerel ortakla birlikte Suudi Arabistan’da Ziya Şark Sofrası’nın açılışı fikri öne çıkmış. Nihai karar önümüzdeki günlerde verilecekmiş. Ancak Nihat Bingöl’ün kafasında ikinci bir plan daha varmış. Özellikle Yunanistan’da bir şube açmayı istiyormuş. Hatta gidip piyasa araştırması yapmış. Atina’nın merkezinde yer bile beğenmiş. Ancak aceleci davranmayacakmış. Ziya Şark Sofrası’nı Atina’da ya da Riyad’ta görürseniz şaşırmayın. Bingöl’ün hedefi her iki ülkede de mekan açmakmış…PARA DERGİSİ

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Anahtar Kelimeler:
ZİYAŞARKYunanistan MıSuudi Arabistan Mı
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