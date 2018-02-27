Zorlu Tekstil R+T Fuarı'nda

Bünyesindeki perde ve ev tekstili üretim tesisleri, pazarlama şirketi ve dünyaca ünlü markaları ile ev tekstilinin global ve lider kuruluşları arasında yer alan Zorluteks, R+T Fuarı’nda kendi geliştirdiği yeni nesil ürünleri ile yerini aldı. İnovasyonu bir değer olarak gören Zorlu Tekstil, ziyaretçilerini Kendini Temizleyen Stor ve Kumaş Perde, Yeni Nesil Stor Sistemleri, Black Out kumaşları, Tente, Day&Night, jakar ve baskılı kumaşları ve Contract ürün grubuyla misafirlerini ağırladı.



Yeni nesil inovatif ürünlerini tanıttı

R+T Fuarı’nda en inovatif ürünlerini sergileyen Zorlu Tekstil’in, “Kendini Temizleyen Stor ve Kumaş Perde”si fuarda en çok dikkat çeken ürün arasında yer aldı. Fuarda çok sayıda yeni nesil inovatif ürünlerini sergileyen Zorlu Tekstil; kullanım kolaylığıyla beraber estetik görünüm sağlayan Yeni Nesil Stor Sistemleri, ahşap görünümüyle farklı bir stil yaratan Day&Night kumaşlar, gün ışığını geçirmeyen ve ortamın dışarıdan görünmesini engelleyen Blackout kumaşlar, zarafeti ve dayanıklığı bir araya getiren jakar ve baskılı kumaşlar, otellere kullanılan perdeler için özel olarak üretilen antibakteriyel Contract kumaşlarının yanı sıra yüksek UV dirençli olan ve uzun kullanım imkanı sunan tente kumaşları gibi seçkin ürünlerini tanıttı.



İnovasyon Ödülleri Yarışmasında finale kaldı…

Ar–ge çalışmaları ve yenilikçi uygulamaları ile adından sıkça söz ettiren Zorluteks, “Kendini Temizleyen Stor Perde” ile geçtiğimiz ay fuar kapsamında düzenlenen ‘2018 R+T Stuttgart İnovasyon Ödülleri Yarışması’nda teknik tekstil kategorisinde finale kalan en başarılı firmalardan biri olmuştu.



Zorlu Tekstil Grubu

Zorlu Tekstil Grubu’nun ana faaliyet konusu iplik, perde ve ev tekstili ürünleri (çarşaf, nevresim takımları, yatak örtüsü, masa örtüsü, pike) üretimi ve pazarlamasıdır.



Zorluteks; bünyesindeki perde ve ev tekstili üretim tesisleri, pazarlama şirketi ve dünyaca ünlü markaları ile ev tekstilinin global ve lider kuruluşlarındandır. Zorluteks, dev üretim tesislerindeki yüksek üretim kapasitesi, 4.000 kişiyi aşkın istihdamı, üstün ürün kalitesi, çevre ve çalışan sağlığına verdiği önem ve çalışma koşulları ile dünyanın en modern ve en büyük entegre tekstil tesisleri arasındadır. Zorluteks, pamuklu ev tekstilinde Avrupa’nın en büyük entegre üreticisidir. Perde üretim kapasitesi 20 milyon m/yıl ve 6 milyon adet hazır perdedir.Zorluteks, Global OrganicTextileStandard-GOTS sertifikasıyla Türkiye’de %100 organik ev tekstili mamuller üreten ilk üreticidir.



Grup TAÇ markalı perde ve nevresim ürünleri ile Türk ev tekstili sektörünün lideri konumundadır. Zorlu Tekstil Grubu, Türkiye’nin tek uluslararası ev tekstili mağazalar zinciri Linens ile de sektöre yenilikçi ve öncü bir ev tekstili mağazacılık anlayışı kazandırmıştır. Grubun geliştirmiş bulunduğu Valeron markası öncelikle Avrupa pazarında tanıtılmış, daha sonra iç pazarın beğenisine sunulmuştur.



Zorlu Grubu’nun ev tekstili alanındaki faaliyetleri yıllar içinde hızlı bir büyüme göstermiş ve Türkiye’nin sınırlarını aşarak dört kıtaya yayılmıştır. 7000’e yakın çalışanı ve 800,000 m2’lik kapalı alana sahip üretim tesisleri ile Zorlu Tekstil Grubu dünyanın önde gelen ev tekstili üreticilerindendir.