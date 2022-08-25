ZÜCCACİYE AFRİKA’YI KEŞFEDECEK

Geleceğin en büyük pazarı Doğu Afrika

10 milyar dolar büyüklüğe ulaşan mutfak sektörünün 2022 yılı için 7 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflediğini belirten Öksüz, bu anlamda Afrika pazarının önemine dikkat çekiyor. “2021 yılında da pandemi şartlarından dolayı Türkiye’den ZÜCDER üyesi 26, Kenya’dan ise 30 firmanın katılımıyla ZÜCDER online B2B platformundaki ilk sanal ticaret heyetimizi gerçekleştirmiştik. Şimdi bunu fiziki şartlarda gerçekleştiriyoruz. Kenya züccaciye sektör ithalatının yüzde 44,7’sini karşılayan elektrikli mutfak ve ev aletleri alt sektörünün en büyük ithal kalemi fırın, ocak, ızgara vb ürünleridir. Bu ürünlerde Türkiye’nin yüzde 80,9 hakimiyeti söz konusu. Afrika kıtasıyla ilgili yapılan çalışmalarda 54 ülke içerisinde kısmen gelişmiş Kuzey Afrika ülkeleri ve Güney Afrika dışında ilk 5 ülke sırasıyla Nijerya, Etiyopya, Kenya, Senegal ve Gana olarak görünmektedir. Etki sırasına göre Çin, Fransa, Türkiye, Rusya, ABD, İngiltere, Hollanda, Belçika, İspanya, Portekiz, Suudi Arabistan, BAE, Hindistan başta olmak üzere dünya Afrika’da yer kapma telaşında.

Dünya Bankası, 1995-2008 ve 2015-2018 yılları Sahra Altı ülkeleri büyüme performansları açısından yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüme eşiğini baz alarak yaptığı çalışmada, 5 kategori belirlenmiş olup en üst sırada yer alan yüzde 5,4 yıllık büyümeyi her iki dönemde de aşanlar sıralamasında 11 ülke arasında Kenya birinci sırada gelmektedir. Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Beklentileri raporuna göre 2020-2100 arası dünya nüfusu 3,08 milyar kişi artacak olup bu artışın yaklaşık yüzde 96’sı Afrika kaynaklı gerçekleşecektir. Artışın 2,7 milyarı en az gelişmiş Sahra altı ülkelerine aittir” derken, gelişen Afrika pazarında Türk züccaciye üreticilerinin payını arttırmayı hedeflediklerinin altını çiziyor.

Ticaretin kapısı Kenya ile aralanıyor

Gelecekte tüm Avrupa ve Japonya’dan daha kalabalık olması beklenen, devasa bir pazar olma yolunda ilerleyen, Doğu Afrika’nın önemli stratejik noktası olarak görülen Kenya pazarı, geliştirilen alt yapısı, yeni kuruluşlar, uluslararası şirketlerin her geçen gün sayısının artması, yüksek beceri sahibi iş gücü ve büyüyen genç nüfus avantajlarına sahip. Her geçen gün ekonomisini büyüten Kenya’ya Türkiye’nin ihracatı 200 milyon dolarken, ithalatı ise 18 milyon dolardır. 2021 yılını 15 milyon Dolar ihracatla kapatan züccaciye sektörü ise pazardan yüzde 11 pay almaktadır ve sıfır ithalat gerçekleştirmektedir. Züccaciye sektöründe ülkeye en fazla ihracat gerçekleştiren ülkelerden biri olan Türkiye, ülkeye en çok elektrikli ev aletleri, metalden mutfak eşyaları ve endüstriyel mutfak eşyaları ihraç ediyor.