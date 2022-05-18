Zuchex’ten ihracata 1,5 milyar dolarlık katkı

Türkiye Ev ve Mutfak Eşyaları Endüstrisi, 2022’de 7 milyar doların üzerinde ihracat hedeflerken, alanında dünyanın bu yılki en büyük küresel buluşması olacak Zuchex’in, yurt dışı satışlara yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir katkı sağlaması bekleniyor. 2021’deki fuarda yabancı ziyaretçi sayısını yüzde 35 artıran Zuchex, 15-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan 32. organizasyonda 7 bini yurt dışından olmak üzere 37 bin satın almacıyı ağırlamaya hazırlanıyor.

Tarsus Turkey tarafından 32.’si düzenlenecek olan Zuchex’e, aralarında Türkiye’nin sektör liderleri ile dünya markalarının da olduğu 650’den fazla firma katılacak. “Bu yılki Zuchex’te yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ticarete ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz.” diyen Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, önceki fuarda başarıyla uyguladıkları yurt dışı satın almacı programı “Overseas Buyer” sayesinde Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Balkanlar, Ortadoğu, Orta Asya ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelecek yüksek bütçeli binlerce satın almacıyı, katılımcı firmalarla buluşturacaklarını ifade etti.

#buradaolmalısınız sloganıyla Tüyap Beylikdüzü’nde 12 salon ve toplam 100 bin metrekare alanda gerçekleşecek Zuchex 2022’de ziyaretçiler, ev ve mutfak eşyaları endüstrisinin geleceğini, bugünden görme fırsatı bulacak. Fuarda “Sofra ve Mutfak Eşyaları”, “Pişirme Ekipmanları”, “Plastik Ev Eşyaları / Bahçe Aksesuarları”, “Ev Eşyaları”, “Dekoratif Ev ve Mutfak Eşyaları” ile “Elektrikli Ev Aletleri” kategorilerinde lider firmaların en yeni koleksiyonları ve 2023 tasarımları bir arada sergilenecek.