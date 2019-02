Sevmek lazım...!

Sadece sevmek yetmez, sevdiğini söylemek lazım. Sevdiğini hatırlamanın yada sevildiğini hatırlatmanın günü olmamalı bence , insan seviyorsa bunu çekinmeden her daim söylemeli ve her sevilen sevildiği bilmeli. Herkesin sevildiğini bilmeye hakkı var.



Hiç olmazsa o hakkı bugün sahiplerine teslim edelim, gelin bugün yeni bir başlangıç yapalım ve sevdiğimize sevildiğini hatırlatalım.Belki güzel bir çiçek ile belkide tek bir bakış ile ama ne olursa olsun mutlak gerçek bir aşkla yapalım.



Unutmayın dünyanın sevgiye insanın sevildiğini bilmeye ihtiyacı var. Sevgi kolay kazanılabilen bir şey değil maalesef... işte tamda bu yüzden sahip olduğunuz sevginin elini sıkıca tutun ve asla bırakmayın.



Sevdiğinizi söylemekten asla korkmayın varsın en çok seven siz olun varsın o sizi daha az sevsin ne önemi varki ? yeterki aşk olsun : Egolar değil bırakın sevgi kazansın.Hayatınızda sevdiğiniz ne varsa bir ömür sizinle olsun. Bu sevgililer günü sevgi günü olsun.



Sevginiz bol sevdiğiniz sizinle olsun.



Hadi bakalım SEVEN SÖYLESİN.



SENİ ÇOK SEVDİM...



Ahhh ! nasıl sevdim ben seni nasıl...

Yüzüne bakarken içimden sevdim.

Uyurken nefes alışını sevdim.

Konuşurken dudak hareketlerini izleyip,

Gülerken gözündeki çizgileri sevdim.

Elinin tuttuğu kalemi sevdim,



Başını koyduğun yastığı sevdim;

Sırf sen dokundun diye dokunduğun beni sevdim.

Ben seni öyle sevdim ki baş harfini gördüğümde onun ben olduğunu unutup sen diye sevdim.

İçimde açtığın yaraları sarmaya bile kıyamadım, yaralarımı sevdim.

Ben senin sadece lütfunu değil bende bıraktığın kahrını bile sevdim.

Şimdi bugün sevgililer günü diyorlar, bırak bir gün onların olsun; ben seni bir ömürlük sevdim.