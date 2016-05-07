Celal Toprak

Bu kadar da sahtekarlık olmaz dedirten bir gelişme gündeme geldi son günlerde. Sahte maske üretimi. Sahte dezenfektan üretimi… Çok konuşulan iki örnekti… Geçtiğimiz günlerde arı ürünleri konusunda Türkiye’nin en önemli isimlerinden bir olan BEE’O Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı söyledikleri bu iki örneği gölgede bıraktı. Bilindiği gibi virüs salgını çıktığında ya da gündeme geldiğinden beri uzmanlar bağışıklık sistemine vurgu yapıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren ürünler arasında da arı ürünleri özellikle de propolisin de yer aldığını ifade ediyorlar.
İşte fırsatçılar bunu görüp yine sahaya çıkmıştılar. BEE’O Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı bu gelişmeyi şöyle anlatıyor:
- Bağışıklık sistemi için önemli olan propolis ve arı sütü gibi ürünlerin henüz bir tebliği yok. O yüzden şu anda bu ürünlerin yüzde 90’ı maalesef sahte. Tebliğin çıkması için çalışıyoruz çünkü standardizasyon ancak böyle sağlanır. Biz, yerli ürün üretelim diye yola çıktık. Ülkemizde Çin propolisi satılmasın istiyoruz. Bunun için işini doğru yapan yerli üreticiyi teşvik etmeliyiz. Sahtekarlara da geçit verilmemeli.
Peki sahtekarların cirit attığı propolis gerçekten bağışıklık sistemine katkı yapıyor mu? Hazır işin uzmanını bulmuşken bunu da sorduk… Uzun bir süredir arı ürünleri üzerine çalışmalar yapan Aslı Elif Tanuğur Samancı’nın verdiği bilgi şöyle:
- Virüs süreci ile birlikte propolisin virüsler üzerine etkisini inceledik. Yapılan araştırma sonuçlarına göre, propolisin bulunduğu ortamlarda bu türe ait virüsler çoğalamıyor; çünkü, propolis bu virüslerin zarf yapısını bozarak onların çoğalmasını engelliyor.
Sahte balı anlamak mümkün mü?
Aslı Elif Tanuğur Samancı gibi bir ismi bulunca balı konuşmamak olmazdı… Sahte balı sorduk tabi ki… İşte verdiği yanıt:
- Sahte balı tüketicinin anlaması maalesef mümkün değil. Analiz yöntemleri bile sahtecilik karşısında yetersiz kalabiliyor ve her yeni gün yeni bir sahtekarlık türü ile karşılaşıyoruz. Eskiden glikoz, früktoz katarlardı; şimdi maltoz katıyorlar. İşte bu yüzden sözleşmeli arıcılığın önemini tekrar tekrar vurguluyoruz. Kristalleşen ve donan ham balı görüntüsü nedeni ile tüketici sahte zannediyor ve almıyor. Bu nedenle yıllardır firmalar bala pastörizasyon işlemi uyguluyor. Bu ısıl işlemle bal daha saydam ve berrak bir görüntü kazanıyor; ancak, besin değerlerini önemli ölçüde kaybediyor. Artık üretici ambalajın üzerine balın ham bal olduğuna dair ibare koyabilecek ve böylece tüketici ham bal ile ısıl işlem görmüş balları ayırt edebilecek.