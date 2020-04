Nilüfer Yücedağ

Pandemi sonrası için bugünlerde tüm dünyada turizm sektöründe yapılması düşünülen değişiklikler ilk tatil hareketleri ile gelen turistlerin yeni talepleriyle de güncellenecek. Son güncellemeler ile yeni bir turizm anlayışının hakim olacağı bir turizm çağı başlayacak. Bir sonraki turizm hareketinde ise tüm turizm türlerine yeniden ilgi başlayıp, yapılan değişiklikler ile turizm türleri turistlere sunulacak.

İtalya çalışmalarına başladı bile. Plaj ve restoranlarında sosyal mesafe kurallarına uygun yeni düzenlemeler yapıyor.

Turizmde turist tanımı var. Aslında turist kim? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Hepimiz mutlaka tatil, iş, toplantı, eğitim, ziyaret vd. amaçlı seyahat ediyoruz, geziyoruz, dinleniyoruz, tatil yapıyoruz. Pandemiden sonra tatillerin, konaklamaların, turların, seyahatlerin, plajların, restoranların, eğlencenin nasıl olmasını istiyoruz bunlar konuşulmalı.

Sorumlu Turist anlayışı gelişiyor;

İnsanlar bir virüs karşısında çaresiz kalınca sürdürülebilirlik, tarım, gıda, beslenme, çevre, temizlik, hayvanlar ve doğa ile ilişkilerini sorguladılar. Bu sorgulama onları tatilde sosyal sorumluluk almaya yönlendirecek. Elektrik ve suyu tasarruflu kullanmadan, doğal yaşamı korumaya kadar bir çok konuya özen gösterecekler.

Önümüzdeki dönemlerde Gönüllü Turizm benzeri sosyal sorumluluğu yüksek olan tatiller başlayacak. Gönüllü Turizm (voluntourism) ücretsiz çalışarak tatil yapmak. Gönüllü turizmden farklı olarak, turistler tatilleri esnasında da tatilin belirli günlerini gönüllü olarak, bulundukları tatil beldelerindeki sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, doğa ile ilgili konulara ayırmak isteyecekler. Belki de bu tarz tatiller de arayacaklar.

Tatil için izin sistemine de yeni değişiklikler gelebilir. Aslında yapılabileceğini bildiğimiz ama tercih etmediğimiz uzaktan çalışma bir çok alanda gerçekleşti. Çalışanlar için izin yılda bir kez şeklinde değil belki daha farklı olacak. Evden çalışma ile birlikte uzaktan çalışma da başlayacak. İzinler ve tatiller belki bu şekilde de uzatılabilecek.

Sağlık Turizmi Öncelikli;

04 Nisan tarihli “Yeni Turizm Çağı mı Başlıyor” başlıklı yazımda “İlk turizm hareketinde, yenilenme ve rehabilitasyon için Termal, Kaplıca, SPA ve Sağlık Turizmi ile Sağlık Turları öncelikli olacaktır” demiştim. Sağlık Turizminde ve Sağlık Turlarında aktiviteler çeşitlendirilmeli.

Yine Sn. Hüseyin Baraner tarafından, 2017 de, Sağlık Turizminde yeni bir konsept olarak “Heartbook Travel” konsepti ile “Yenilikçi ve

Yaratıcı Sağlık Turizmi” oluşturulmuştu. Tur ayrıca fiziksel ve beyinsel yorgun olanlar, cep telefonları ve bilgisayar bağımlıları için bir nevi rehabilitasyon ve arınma turu olarak da düşünülmektedir. Tur programında beslenme ise sebze suyu, vegan çorbalar ve meyve ile. Turun diğer bir özelliği katılımcıların aktivite esnasında tesis içinde değil de doğa ile serbest temas halinde bulunmaları. “Heartbook Travel” konseptinde olduğu gibi tedaviler veya rehabilitasyonlar için “doğadan sağlığa” “nature-to-health” uygulaması ile farklı tedaviler ya da rehabilitasyonlar içeren Sağlık Turları düzenlenebilir (Yücedağ, 2018). Pandemi döneminden sonra cep telefonları ve internetten uzaklaşmak, arınmak, zindelik ve varsa alınan fazla kilolar için bu turlar ideal olacak ve çok ilgi görecek.

Eğitim turizmi çeşitleniyor;

Silikon Vadisi turları benzeri turlar yapılabilir. Bu turlarda konferanslara katılan öğrenciler için Silikon Vadisi turları düzenleniyor. Bu turlar ile yöneticiler, genç mezunlar, araştırmacılar, işe yeni başlayanlar ve girişimciler arasında önemli bir köprü oluşturmayı ve sürdürmeyi hedefliyor. Bir tur 5 günlük. Çeşitli teknoloji şirketleri ve üniversiteler ziyaret ediliyor. Bu ağ 800’den fazla üyeye sahip.

Benzeri turlar ve etkinlikler yurt içi / yurtdışı yapılabilir.

Eko çiftlik/köy temalı oluşturulacak bölgelerde, turizm ve gastronomi öğrencileri için, yenilikçi projeler yaratabilecekleri, diğer ülkelerden gelen turizm ve gastronomi öğrencileri ile birlikte hem mesleki bilgilerini hem yabancı dillerini de geliştirebilecekleri UniKöy’ler ve alanlar kurulabilir, projeler yapılabilir. Uygun mekanlar bu sisteme çevrilebilir.

Farklı alanlarda ise Teknopark benzeri öğrencilerin yabancı dil öğrenebilecekleri ve dillerini geliştirebilecekleri DilPark’lar kurulabilir. DilPark’lar hem Türkiye’de bulunan öğrenciler hem diğer ülkelerden yabancı dil öğrenme talebi olan öğrenciler için geliştirilebilir.

Oda konforu ikinci planda;

Japon sistemi konaklama talepleri artabilir. Kapsül otel olmasa da mütevazi oda talepleri gelebilir. Oda konforuna veya yemek çeşidine değil, sağlık ve zindelik içeren farklı aktiviteler, etkinlikler ve yiyeceklere para ödemek isteyecekler.

Dışarıda, sokakta masalar, eğlenceler biraz tarihe karışacak gibi.

Belki de konaklama paketleri içinde sağlık, diyet, gıda vb. konular ile ilgili seminerler, etkinlikler ve kurslar olacak.

Bununla birlikte konaklama işletmelerinde kullanılan tekstil malzemelerinin doğa dostu olması tercih edilecek.

Seyahatler değişiyor;

Yolcu giriş-çıkışının olduğu havalimanı, otogar, gar vb. tüm alanlarda tek büyük alanlar yerine çoklu küçük alanlar tercih edilebilir.

Deniz yolculuklarında feribotlar daha değerli olup daha çok ön plana çıkıyor. Araç taşıyan başka alternatiflerde gündeme gelebilir.

Demir yolları seyahati önem kazanıyor. Kişiye özel, aileye özel kompartımanlarla yolculuk tercih edilecek.

Eko Köyler / Eko çiftlikler:

Turistlerin tercihlerinde sürdürülebilirlik ve doğa dostu işletmeler ön plana çıkıyor.

Turistler eko turizme daha çok ağırlık vereceğinden eko turizm türleri ve köy yaşamına ilgi artacak.

Bununla birlikte, günümüze kadar kentsel dönüşüm planlaması yapıldı. Artık köy hayatı modernize edilerek “Köysel Dönüşüm” projeleri başlatılarak, köy hayatının daha refah olması sağlanmalı. Gençlerin köye geri dönüşleri ve tarımı devam ettirebilmeleri için e-tarım uygulamaları çoğaltılmalı.

Yurtdışına beyin göçü kadar kentlerden de başka kentlere beyin göçü gerçeği bulunmaktadır. Bu projelerle bireylerin doğup büyüdükleri yerlerden göçün önüne geçilmesi mümkün hale gelebilir.

Web Sayfaları / Sosyal Medya Hesapları;

Müşteriler otellerin, acentaların web sayfasında adres, telefon, müşteri hizmetleri ile birlikte kalite belgelerini, hijyen belgelerini, sosyal sorumluluk çalışmalarını, sürdürülebilirliğe katkılarını daha dikkatli inceleyecekler, hijyen dostu ve doğa dostu işletme olduğunu görmek ve teyit etmek isteyecekler.

Hijyen kelimesinin kökeni ise yine Türkiye’den. Mitolojide Pergamon’da (Bergama) yaşayan Asklepios Sağlık ve Hekimlik Tanrısıdır. Hygeia ise onun kızıdır. Hygeia Hijyen ve Temizlik Tanrıçasıdır. Hijyen Hygeia’dan gelmektedir. Asklepios’un yılanlara sarılmış asası tıbbın sembolüdür.

Marka;

Marka sadakati önemli ve daha da önemli bir unsur olacak. Markasına güvenen işletmeler kazançlı çıkacak. Sadık müşteri işletme için yeni müşteri kazanmaktan daha önemli hale geliyor. Sadık müşteriler için daha fazla imkanlar sağlanacak. Şu anda on line yapılan etkinlikler gelecekte de müşteri iletişimi için devam ettirilecek.

Reklam, Tanıtım;

Tüm dünyadaki insanların büyük çoğunluğunun evde olduğu, internet ve sosyal medya ile ilgilendiği bu zamanlar, aslında turizmde reklam ve tanıtım için en ideal zamanlar. Zaman bol, gündemin stresinden sıkılıp tatile gitme hayalleri kurmak için en güzel zamanlar. On Line seyahatler başladı bile. Bir ada’da tur atıp istediğiniz gibi dolaşabiliyorsunuz. Türkiye’deki destinasyonların, tatil bölgelerinin, turizm türlerinin, otellerin, acentaların tanıtımı için en uygun zamanlar. Canlı yayınlar yapılabilir.

Turizm sektöründe duayen isimlerden Sn. Hüseyin Baraner ve Sn. Cem Polatoğlu’nun Covid-19 sonrası için açıkladığı öngörülerini; seyahatler ve ulaşım, turlar ve tur çeşitleri, konaklama, restoranlar, servisler olarak kategorize ettim anahtar kelimeleri çıkarttım. Yeni Turizm anlayışında anahtar kelimeler; İtibar Yönetimi, Etik değerler, Sadık Müşteri, Ultra hijyen, Küçük gruplar ile seyahat ve tatil, Butik oteller, Herşey dahildeki değişiklikler, Kişiye özel sunumlar, Sanal kongreler, Sağlık Turizmi, Eğitim Turizmi, Eko Turizm türleri, Gastronomi Turizmi, Spor Turizmi ve Tatilde Spor, Yaratıcı / Yenilikçi Turizm, Eğitici Eğlence türleri.

Sn. Baraner, Team Future konseptinde bir “Gelecek Masası” oluşturulması ve liderlik özelliğine sahip ve yetenekli kişilerin bulunacağı bir sistem kurulması gerektiğini belirtmiş. Kurumsal anlamda ise yönetim ve hizmet alanında ulaşılabilirliğin önemli olacağını ve İtibar Yönetimi ile Etik değerlerin önemli hale geleceğini ifade ediyor. Gelecek Masası olması gereken ve çok önemli bir konu.

Bununla birlikte Türkiye ve tüm dünyadaki turizmde deneyimli uzman kişilerin yeni turizm anlayışı için öneri ve öngörüleri araştırılarak, kapsamlı bir literatür taraması yapılmalı, konaklama, acenta ve seyahat işletmeleri müşterilerinin covid-19 sonrası turizmdeki talep ve önerilerini öğrenmek için anketler yaparak turizmin geleceğine yön vermek için harekete geçmeli. Ayrıca Yeni Dünya düzenine geçerken alınan kararlara genç turizm jenerasyonunu da katarak ilerlemek gerekli. Gelecek dönemde bayrağı onlar devralacaklar ve turizmi onlar yönlendirecekler.

Sn. Polatoğlu’nun öngörüleri ile birlikte üzerinde durduğu eko turizm türlerinden biri ise, ülkemizde çok tanıtılamayan Kuş Gözlemciliği.

Türkiye kuşların göç yolları üzerinde olması sebebi ile son rakamlara göre sayısı beşyüz’e yaklaşan kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu sayı tüm Avrupa ülkelerinin kuş türü toplamından daha fazladır.

Ekolog, ornitolog ve doğa koruma bilimcisi olan Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, Kuş gözlemcilerinin, en büyük eko-turist grubunu oluşturduğunu ve ortalamaya bakıldığında kuş gözlemcilerinin iyi eğitimli, iyi gelirli ve bu işe gönülden bağlı insanlar olduğunu ifade etmektedir.

US Fish and Wildlife Services tarafından hazırlanan, 2016 Ulusal Balıkçılık, Avcılık ve Yaban Hayatı ile İlişkili Rekreasyon Araştırmasının ön bulgularına göre, 45 milyondan fazla insan evlerinin etrafında ve evden uzakta kuşları izliyor. ABD ekonomisine katkısı ise yaklaşık 80 milyar dolar.

Rapora göre Kuş gözlemcileri yılda yaklaşık 41 milyar dolar seyahat ve ekipman için harcama yapıyor. Yerel ekonomi, kuş gözlemcilerinin yiyecek, konaklama ve ulaşım için harcadığı 14,9 milyar dolarlık kazançtan yararlanıyor. 2011 yılında kuş gözlem harcamaları sonucunda 666.000 istihdam yaratılmış. American Birding Expo’da Eylül 2017 tarihli yapılan bir sunumda, diğer etkinliklerin yanı sıra Space Coast Birding Festivalinin 5 gün içinde yaklaşık 1,3 milyon dolar elde ettiğini ifade edilmiştir. 2011 yılında yapılan bir çalışmada; avcılık, balıkçılık ve yaban hayatı izleme için kuş gözlemciliği de dahil olmak üzere açık hava rekreasyon satışlarının yıllık 325 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Texas A&M Üniversitesi tarafından 2011 yılında yapılan bir araştırmada, kuş gözlemciliğinin hakim olduğu doğa turizminin Rio Grande Valley ekonomisine yılda 300 milyon doların üzerinde gelir getirdiği saptandı. Bu doğrudan ekonomik katkı, ilçe düzeyinde yıllık 344,4 milyon dolar ve 4.407 tam ve yarı zamanlı istihdam yaratmıştır.

Bugünkü yazımı yine çok güzel bir söz ile bitiriyorum;

“Geleceği ön görebilmenin en iyi yolu, onu üretmektir” Peter Drucker.

Bu arada, öngörünün zemini bilgidir. Okuyup, araştırıp ve olayları sentezleyip tahminlerde bulunabilmek ve bilgi üretmektir.

