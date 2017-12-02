



İSTANBUL (AA) - Bahçelievler Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 11. Büyükler Dünya Kuraş Şampiyonası başladı.

Bahçelievler'deki Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonun açılış törenine Uluslararası Kuraş Federasyonu Başkanı Haider AHE Farman, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci katıldı.

Açılışta konuşan Osman Develioğlu, 43 ülkeden 500'e yakın sporcuyu Bahçelievler'de ağırladıkları için mutluluk duyduklarını belirterek, "Sporu ve sporcuyu desteklemeliyiz. Çünkü spor, ülkeleri bir araya getiriyor, 43 dünya ülkesi Bahçelievler'de, Dünya Şampiyonası'nda yarışıyor. Bu çok önemli. Değişik ülkelerden gelen insanlar birbiriyle kaynaşıyor. 3 bin yıllık tarihi olan kuraşın, olimpiyat sporu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Selim Temurci de sporun birleştirici gücüne dikkati çekerek, "Eğer bugün 43 ülkeyi kuraş için İstanbul'da buluşturduysak, sporcu kardeşlerimizle barışın, kardeşliğin nasıl bir şey olduğunu duyurma şansımız var. Kuraş sadece bir pehlivanlık, güç sporu değil, aynı zamanda ahlak ve mütevazılık sporudur. Bu spor bizim medeniyetimizin sporu, bunun için ayrıca gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Uluslararası Kuraş Federasyonu Başkanı Haider AHE Farman ise şampiyonanın İstanbul'da düzenlenmiş olmasından dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti.