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11. Erciyes Cup'ta maç programı belli oldu

KAYSERİ (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ Spor) tarafından bu yıl 11. kez düzenlenecek Erciyes Cup Basketbol Turnuvası'nın maç programı belli oldu.Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde 13-15...

11. Erciyes Cup'ta maç programı belli oldu

KAYSERİ (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ Spor) tarafından bu yıl 11. kez düzenlenecek Erciyes Cup Basketbol Turnuvası'nın maç programı belli oldu.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde 13-15 Eylül'de gerçekleşecek Erciyes Cup'ta AGÜ Spor’un yanı sıra Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adana ASKİ, İstanbul Üniversitesi ve Bornova Becker takımları mücadele edecek.


Erciyes Cup maç programı şöyle:

13 Eylül

14.00 Mersin BŞB - Adana ASKİ

16.00 Fenerbahçe - Bornova Becker

18.00 AGÜ Spor - İstanbul Üniversitesi

14 Eylül

14.00 Mersin BŞB - Fenerbahçe

16.00 İstanbul Üniversitesi - Bornova Becker

18.00 Adana ASKİ - AGÜ Spor

15 Eylül

14.00 Bornova Becker - Adana ASKİ

16.00 Mersin BŞB - İstanbul Üniversitesi

18.00 AGÜ Spor - Fenerbahçe

Erciyes Cup'ta oynanacak karşılaşmalar basketbolseverler tarafından ücretsiz izlenebilecek.


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11. Erciyes Cup Basketbol TurnuvasıBasketbolKayseri
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