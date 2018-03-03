13. Koç Spor Fest Kış Oyunları





ERZURUM (AA) - Koç Holding tarafından bu yıl 13.'sü düzenlenen Koç Spor Fest organizasyonunun ilk ayağı, "Kış Oyunları" adı altında Erzurum'da sürüyor.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelin pistinde 4 gün önce başlayan organizasyona, 40'a yakın üniversiteden 600'ü aşkın sporcu katılıyor.

Türkiye'de kayak ve snowboard kategorilerinde üniversiteler arası tek resmi yarış organizasyonu olan Koç Spor Fest Kış Oyunları, müzik ve eğlenceyi de bir araya getiren konseptte düzenleniyor.

Koç Holding Kurumsal Marka Koordinatörü Okyar Tuncel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür organizasyonları 2006 yılından bu yana farklı branşlarda düzenlediklerini söyledi.

Farklı üniversitelerden birçok öğrencinin katıldığı festivalin güzel şekilde devam ettiğini belirten Tuncel, "Bu sene Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun ana sponsorluğunda 13.sünü düzenlediğimiz Koç Spor Fest Kış Oyunları'nı 2009 yılından bu yana üniversite gençliğini hedef alarak her yıl düzenli bir şekilde gerçekleştiriyoruz." dedi.

Tuncel, bu zamana kadar düzenlenen festivallere yüz binlerce öğrencinin katılığını ifade ederek, "Hem düzenlenen organizasyonlarla hem de sosyal medya aracılığı ile milyonlarca öğrenciye ulaşmış olduk. Geçtiğimiz yıllarda 8 branşta düzenlenen ve yaklaşık 7-8 bin sporcunun katıldığı Koç Spor Fest Kış Oyunları, bugün 57 farklı branşta ve 26 bin sporcunun katıldığı dev organizasyon haline geldi." diye konuştu.

Erzurum'da düzenlenen organizasyonun da çok geniş katılımlı olduğunu dile getiren Tuncel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada kadınlar ve erkekler olarak kayak ve snowboard kategorisinde 4 farklı alanda yarışlara devam ediyoruz. 40'a yakın üniversiteden 600'ü aşkın sporcu ve onların antrenörleri ile binden fazla insanın katıldığı organizasyon yapıyoruz. Bu organizasyon kış oyunları olarak sadece üniversitelerden değil Kayak Federasyonunu da ele aldığımızda Türkiye çapında en geniş katılımlı spor organizasyonu."

Organizasyon, yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.