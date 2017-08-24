



ERZURUM (AA) - Erzurum'da düzenlenen 14. Uluslararası Palandöken Karate Şampiyonası, minikler ile yıldızlar kategorilerinde kata ve kumite müsabakalarıyla başladı.

Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün, Türkiye Karate Federasyonunun katkılarıyla ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın ilk gün müsabakaları, Palandöken 2000'lik Buz Hokeyi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye'nin yanı sıra 27 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı organizasyonun ilk gününde minikler ile yıldızlar kategorilerindeki sporcular, kata ve kumitede başarılı olmak için mücadele etti. Çok sayıda sporseverin izlediği müsabakalarda renkli görüntüler oluştu.

Minikler ile yıldızlar dışında ümitler ve gençler kategorilerinde de müsabakaların yapılacağı şampiyona, 27 Ağustos'ta sona erecek.