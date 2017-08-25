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14. Uluslararası Palandöken Karate Şampiyonası

- Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen: "Günümüz dünyasında spor, herhangi bir biyolojik, sosyal ve kültürel ayrım kabul etmeden, tüm insanları ilgilendiren evrensel bir olguya dönüşmüştür" - Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Delihasan: "Yerel yönetimlerin desteği oldukça spor ve sporcu çok daha yükselmekte, başarı elde edilmektedir"

14. Uluslararası Palandöken Karate Şampiyonası


ERZURUM (AA) - Erzurum'daki 14. Uluslararası Palandöken Karate Şampiyonası'nın resmi açılışı yapıldı.

Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Karate Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen şampiyonanın resmi açılışı dolayısıyla Palandöken ilçesindeki 2000'lik Buz Hokeyi Salonu'nda gerçekleştirilen program, katılımcı ülkelerin geçiş töreni ile başladı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı konuşmada, katılımcıları, dünyanın en önemli spor merkezlerinden biri olarak gösterdiği Erzurum’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu anlattı.

İnsanlık tarihiyle başlayan sporun, günümüzde ülkelerin ulusal saygınlıklarının en büyük göstergesi olarak ifade edildiğini aktaran Sekmen, "Spor, tüm insanlar içindir. Günümüz dünyasında spor, herhangi bir biyolojik, sosyal ve kültürel ayrım kabul etmeden, tüm insanları ilgilendiren evrensel bir olguya dönüşmüştür. Dünyanın en seçkin sporcularına sahip olan Türkiye, son yıllarda sporda büyük mesafeler katetmiş, olimpiyatlar, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında sayısız başarılar kazanmıştır." dedi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan da organizasyonun, Anadolu'da yapılan en görkemli turnuva olma özelliğini taşıdığını belirtti.

Turnuvanın düzenlenmesi için ciddi emek harcandığını ifade eden Delihasan, "Yerel yönetimlerin desteği oldukça spor ve sporcu çok daha yükselmekte, başarı elde edilmektedir. Bu turnuvada sporcularımızın elde edecekleri tecrübe, kazanımlar, bizlere Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında başarı olarak dönecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Avrupa şampiyonu Genç Erkek Kata Takımı gösteri sundu.

Türkiye'nin yanı sıra 27 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katılımıyla yapılan şampiyona, 27 Ağustos'ta tamamlanacak.


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