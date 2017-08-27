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14. Uluslararası Palandöken Karate Şampiyonası

- Genel klasmanda Türkiye birinci, Azerbaycan ikinci, İran üçüncü oldu

14. Uluslararası Palandöken Karate Şampiyonası


ERZURUM ( AA) - Erzurum'da düzenlenen 14. Uluslararası Palandöken Karate Şampiyonası, sona erdi.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Karate Federasyonunun katkılarıyla Palandöken ilçesindeki Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 27 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcu katıldı. İki gün süren müsabakalar sonrasında 31 altın, 31 gümüş ve 58 bronz madalya sahiplerini buldu.

Turnuvanın genel klasmanında Türkiye birinci, Azerbaycan ikinci, İran ise üçüncü sırada yer aldı.

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