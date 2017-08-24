14. Uluslararası Palandöken Karate Şampiyonası'na doğru





ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentte düzenlenecek 14. Uluslararası Karate Şampiyonası'na 28 ülkeden 2 bin sporcunun katılacağını bildirdi.

Sekmen, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün (GHSİM) ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonanın gerçekleştirileceği Yenişehir Buz Pateni Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Sporun, belirli kurallar içinde rekabete dayalı, fiziki ve zihni hareketlerin bütünü olduğunu söyleyen Sekmen, organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Sekmen, Türkiye Karate Federasyonunun da katkı verdiği şampiyonanın 4 gün süreceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şampiyonaya 28 ülkeden 2 bin sporcu katılacak. 5 kıtadan, ülkelerini dünya kürsüsünde temsil eden altın ayakların mücadele edeceği turnuva 4 gün sürecek. 120 hakem başta olmak üzere teknik heyet, yardımcı elemanlar ve diğer çalışanlarla toplam 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşecek organizasyonda en büyük temennim, bütün sporcuların kardeşlik ruhu ve barış ortamında turnuvaya devam etmeleri."

Şampiyonanın resmi açılışının yarın yapılacağını ve karatenin kalbinin Erzurum'da atacağını aktaran Sekmen, "Şili'den Filistin'e, Güney Afrika'dan Bulgaristan'a, Fransa'dan Ürdün'e kadar kıtaları aşarak sporun başkenti olan Erzurum'a gelen, barış ve sevginin temsilcileri sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.