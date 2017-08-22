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14. Uluslararası Palandöken Karate Turnuvası'na doğru

- Erzurum'da, 24-27 Ağustos'ta düzenlenecek turnuvaya 35 ülkeden 2 bin sporcu katılacak

14. Uluslararası Palandöken Karate Turnuvası'na doğru


ERZURUM (AA) - Erzurum'da, 35 ülkeden 2 bin karatecinin katılımıyla 14. Uluslararası Palandöken Karate Turnuvası düzenlenecek.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda 24 Ağustos'ta başlayacak ve 3 gün sürecek turnuva, Yenişehir 2 Binlik Buz Pateni Salonu'nunda gerçekleştirilecek.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, yaptığı açıklamada, turnuvanın düzenleneceği salonda tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Birçok spor branşında çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapan Erzurum'un tanıtımı açısından bu tür organizasyonların çok önemli olduğunu ifade eden Taşkesenligil, turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti.

Erzurum Karate İl Temsilcisi ve Uluslararası Palandöken Karate Turnuvası Genel Koordinatörü Ahmet Çelebi ise bu yıl kentte 14'üncüsü düzenlenecek turnuvayı bugüne kadar il yönetiminin katkılarıyla sorunsuz tamamladıklarını anlattı.

Turnuvaya 35 ülkeden 2 bin sporcunun kayıt yaptığına dikkati çeken Çelebi, "Kafileler bir bir Erzurum'a geliyor. Perşembe günü müsabakaları başlatacağız. Resmi açılış töreni ise cuma günü saat 15.00'de yapılacak." dedi.

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ErzurumKareteSporcu
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