"14 yabancıyla yarışabilecek, donanımlı oyuncular yetiştirmeliyiz"

BURSA (AA) - HÜSEYİN YEŞİLKAVAK - Geçmişten bugüne yetiştirdiği futbolcularla adından söz ettiren Bursaspor altyapısı, yeni yapılanma ile yıldız adaylarını Türk futboluna sunmaya hazırlanıyor.

Yeşil-beyazlı kulüpte sadece altyapı oyuncularının kullandığı Vakıfköy Orhan Özselek Sosyal Tesisleri'nde 20 antrenör gözetiminde yürütülen bilimsel çalışmalar ışığında, titiz bir eğitimden geçirilen 200 futbolcu adayı, ''geleceğin yıldızı''' olabilmek için mücadele veriyor.

Bursaspor Kulübü Gençlik Geliştirme Eğitim Direktörü Faruk Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce 2007-2014 yılları arasında yürüttüğü görevine geçen ay yeniden döndüğünü hatırlattı.

Kendisi görevden ayrıldıktan sonra altyapıda 5 koordinatörün değiştiğini ve bu nedenle devamlılık olmadığı için bir boşluk olduğunu ifade eden Korkmaz, "O arkadaşlarımız da uzun süre çalışma imkanı bulabilseydi bizden de başarılı olabilirlerdi. Burada anlatmak istediğim altyapılarda asıl olan devamlılıktır. Biz o dönemde devamlılığı yakaladığımız için çok başarılı olmuştuk." dedi.

Korkmaz, 2007 yılında göreve geldiğinde 21 Yaş Altı takımında 1991-1992 doğumlu gençlerin oynadığını, o dönemde 1994, 1995, 1996 ve 1997 doğumlu çocuklara da ciddi yatırım yaparak 2-3 sene içinde karşılığını almaya başladıklarını belirtti.

Şimdiki hedef ve politikalarının da yine aynı şekilde 2002, 2003, 2004 ve 2005 doğumlu çocuklara yatırım yapıp, buradaki iyi oyuncuları tespit edip, kadroya katmak olduğunu dile getiren Korkmaz, "Biz de geçmişte yaptıklarımızdan ders alarak, bunları nasıl daha iyi ve tam donanımlı bir şekilde hazırlayabiliriz ve A takıma gönderebiliriz, bunun planlarını yapıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla geçmiş dönemden daha başarılı bir dönem yakalayacağımızı düşünüyor, yukarı (A takım) çıkan oyuncunun daha fazla olacağına inanıyorum.'' diye konuştu.





- "Maalesef sistem buna müsaade etmiyor''





Korkmaz, iyi bir oyuncunun altyapıdan A takıma çıkmasının kolay ancak o oyuncunun orada kalmasının zor olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Oyuncu A takıma yükseliyor ama orada kalamıyor. Maalesef sistem buna müsaade etmiyor. Çünkü altyapılarda iki olay var. Birincisi altyapı eğitimi ikincisi bu oyuncuların A takıma intibak ve orada oynatma dönemi. Tüm Türkiye'deki gibi bizim de takıldığımız nokta, 19-22 yaş arasındaki oyuncularımızı A takımda, 14 yabancının oynadığı bir sistemde Süper Lig'de nasıl oynatabiliriz? Oturup ağlayacak halimiz yok. 14 yabancıyla yarışabilecek, daha kuvvetli, donanımlı oyuncular yetiştirmeliyiz. Bunu antrenör arkadaşlarımızla başaracağız. Bunun için 2-3 seneye ihtiyacımız var. Bundan sonra yukarı çıkan oyuncu sayısı aynı olabilir ama orada kalan oyuncu sayısının artabileceği sözünü verebilirim."

Geçmişten bugüne tüm Türkiye'nin en iyilerinden biri olan Bursaspor altyapısında bir dizi yeni yapılanmaya gittiklerine de değinen Korkmaz, çeşitli yaş guruplarındaki tüm oyuncuların günlük aldıkları kalorileri hesapladıklarını ve ona göre antrenman programı hazırladıklarını, 13 yaşından itibaren tüm oyuncuların fiziksel gelişimlerini takip ettiklerini bildirdi.





- "Zamanı gelince tüm takımlar tıkanacak"





Korkmaz, altyapılarda 19-22 yaş aralığındaki oyuncuların durumlarının tüm Türkiye'nin sorunu olduğunu belirtti.

Bununla ilgili devlet, federasyon ve kulüp yetkililerinin bir masa etrafında toplanıp, çözüm bulması gerektiğini anlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Almanya'da yayın gelirinin çok ciddi bir bölümü 19-22 yaş oyuncuyu oynatan kulüplere veriliyor. Böyle cezbedici kurallar getirilebilir. 19-22 yaş arası oyuncu oynatan kulüplere daha fazla pay verilebilir. Bunun gibi çeşitli önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda devlet, federasyon, kulüpler oturup bir karar almalı. Bugün bütün kulüpler daha çok yaşlanıyor, sınırsız harcamalar yapıyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Zamanı gelince tüm takımlar tıkanacak. Bu geminin içinde hep birlikteyiz. Hepimiz maalesef zarar göreceğiz, batacağız. Ciddi tedbirler alınmalı. Biz kendi üzerimize düşeni yapıp, çok donanımlı oyuncular yetiştirmek istiyoruz."

Korkmaz, Gençlik Geliştirme Eğitim Direktörü olarak en büyük hedefinin A takıma çıkabilen ve orada kalabilen oyuncu topluluğu yetiştirmek olduğunu bildirdi.





- Oyunculara medya ile ilişkiler eğitimi





Geleceğin futbolcu adaylarına temel futbol bilgilerinin yanı sıra aidiyet duygusunu aşılamaya da çalıştıklarını belirten Korkmaz, ayrıca medya karşısında konuşma eğitimlerinin de verileceğini anlattı.

Birçok futbolcunun medya karşısında zorlandığını dile getiren Korkmaz, "Oyunculara bugün ve gelecekte medya karşısında daha iyi konuşsunlar diye 'medya ile ilişkiler' adı altında bir eğitim de vermek istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız var.'' ifadelerini kullandı.





- Yabancı oyuncuların yetiştirilmesi





Korkmaz, daha önce altyapıya alınan yabancı oyuncuların yetiştirilmesi uygulamasıyla ilgili yönetim kuruluyla bir görüşme yapacağını söyledi.

Kendisinden önce uygulanan programın iyi niyetle yapıldığını kaydeden Korkmaz, "Bunu oturup konuşacağız. O grubun en iyi oyuncusu Taiwo deniliyordu ama şimdi ona ulaşamıyoruz. Yönetim ile alacağımız bir karar. İpler bizim elimizde olacaksa, karar merci kulübümüz olacaksa ben devam etme kanısındayım. Bununla ilgili tam plan ve program yapmamız lazım." dedi.





- "Bursaspor'da çalışmaktan çok mutluyum"





Faruk Korkmaz, kendisinin de Bursa'da doğduğunu, Bursaspor altyapısında yetiştiğini anımsatarak şimdi yetiştiği yerde futbolcu yetiştirdiğini dile getirdi.

Aktif futbolculuk yaşantısının ardından antrenörlük görevine başladığını, Oyak Renault ve Bursaspor altyapısında görev yaptıktan sonra Katar'da iki sezon geçirdiğini anlatan Korkmaz, "Böyle bir oluşum olunca yeniden dönmek istedim. Ben Bursalıyım, Bursa'da yaşıyorum. Bursa'da olmaktan, Bursaspor'da çalışmaktan çok mutluyum. Çok iyi bir aidiyet duygum var zaten. Altyapı işi bir sevgi, aşk işi. Ben çok seviyorum çocuklarla uğraşmayı. Bu işi zevkle yapıyorum. Buradaki çocukları büyüyüp A takımda oynarken görmek beni daha çok mutlu ediyor.'' diyerek sözlerini tamamladı.



