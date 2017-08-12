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15. Karadeniz Judo Turnuvası

- Organizasyon, Bayburt'ta 263 sporcunun katılımıyla başladı

15. Karadeniz Judo Turnuvası


BAYBURT (AA) - Karadeniz Bölgesi'nde her yıl farklı bir ilde düzenlenen Geleneksel Karadeniz Judo Turnuvası'nın 15'incisi, Bayburt'ta başladı.
Bayburt Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, Bayburt, Düzce, Çorum, Zonguldak, Sinop, Samsun, Rize, Trabzon, Kırşehir, Bartın, Ordu, Amasya ve Kastamonu'dan 263 sporcu yer aldı.
Süper minik, minik ve yıldızlar kategorisinde 100 kız, 163 erkek sporcunun mücadele ettiği turnuvada dereceye girenlere ödülleri, müsabakaların ardından düzenlenecek törenle verilecek.
Organizasyon, yarın yapılacak maçlarla sona erecek.
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JudoBayburt15. Karadeniz Judo Turnuvası
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