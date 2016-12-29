



ERZURUM (AA) - Erzurum Teknik Üniversitesince (ETÜ), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit düşen ve gazi olanlar anısına düzenlenen üniversiteler arası buz hokeyi turnuvası başladı.

ETÜ tarafından Aziziye ilçesindeki Buz Hokeyi Salonu'nda organize edilen ve iki gün sürecek "15 Temmuz Kahramanları Buz Hokeyi Turnuvası"na, ETÜ, Erzurum Atatürk Üniversitesi (AÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Erzurum Gençlik Spor Kulübü Buz Hokeyi takımlarındaki 67 erkek sporcu katıldı.

Sporcuların "Terörü lanetliyoruz" pankartlarıyla sahaya çıktığı turnuvanın ilk müsabakasında ETÜ ile İTÜ buz hokeyi takımları karşılaştı.

Turnuva, yarın yapılacak final müsabakaları ile sona erecek.

ETÜ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Levent Çakmur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvanın 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlendiğini söyledi.

Turnuvaya 4 üniversitenin katıldığını aktaran Çakmur, "ETÜ olarak 15 Temmuz kahramanlarının isimlerini sportif etkinlikler yoluyla hatıralarda tutmak için üniversiteler arasında buz hokeyi turnuvası düzenledik." dedi.

Çakmur, turnuvanın manevi değerinin çok yüksek olduğunu belirterek, "67 sporcunun katıldığı dörtlü turnuvayı buz hokeyi branşında üniversitelerde derece yapan takımlar olduğu için bu branşta yapmaya karar verdik. Katılan 4 takıma 15 Temmuz kahramanları adına plaket ve hediyeler vereceğiz." diye konuştu.