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"15 Temmuz Şehidime Sahip Çık" Turnuvası

- Trabzon'da gerçekleştirilen ve geliri şehit ailelerine verilecek olan turnuva, düzenlenen törenle sona erdi - Trabzon Valisi Yavuz: "Son derece anlamlı bir organizasyona imza atıldı"


TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen "15 Temmuz Şehidime Sahip Çık" Turnuvası, yapılan törenle sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş birliğinde Trabzon Valiliğinin organize ettiği turnuvanın Beşirli Tenis Kompleksi'nde düzenlenen kapanış törenine, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Akkaya ile diğer ilgililer katıldı.

Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, "Son derece anlamlı bir organizasyona imza atıldı. Bir yandan gençler spor yaptı, rekabetin güzelliğini, heyecanını yaşadı, diğer yandan da geliri vatanımızı canı pahasına koruyan şehitlerimizin ailelerine verilmek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehidime Sahip Çık Fonu'na aktarıldı. Her açıdan çok önemsediğimiz bu tür organizasyonların sayısının daha da artacağına inanıyorum." diye konuştu.

Birdal Öztürk ise yaklaşık bir ay süren ve vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği turnuvaya katılımın sevindirici olduğunu ifade ederek, "Trabzon, her zaman olduğu gibi şehidine yürekten sahip çıktığını bir kez daha gösterdi. Ayrıca spor kenti olduğumuzu yeniden kanıtladı." dedi.

Konuşmaların ardından 4 branştaki çok sayıda kategoride dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.

Turnuvaya futbol, satranç, tenis ve yüzme branşlarında toplam 610 sporcu katıldı.


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