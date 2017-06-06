15 Temmuz'a özel 15 zirve tırmanışı

ANKARA (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu, 15 Temmuz'da kutlanacak Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 zirvede eş zamanlı tören düzenleyecek.

Federasyon başkanı Ersan Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir organizasyon planladıklarını belirterek, "Şehitlerimiz anısına 15 Temmuz sabahı, 15 zirvede aynı anda İstiklal Marşımızı okuyacağız." dedi.

O gün tüm yurtta birçok etkinlik düzenleneceğini ifade eden Başar, "Biz de kendi adımıza böyle bir etkinlik düşündük. Aslında aynı tırmanış tüm yurtta yapılacak ama biz sembolik olarak 15 zirve belirledik. Etkinlik bazı yerlerde 15 Temmuz sabahı, bazı yerlerde ise tırmanışın zorluk derecesine göre 1-2 gün önce başlayacak. Tören, 15 Temmuz sabahı saat 10.00 sularında başlayacak şekilde yola çıkılacak ve aynı anda 15 zirvede İstiklal Marşı okunacak. Sinyal sorunu yaşanmayan zirvelerden telefonla yayın yapmayı da planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Başar, 15 zirvenin özel olarak belirlendiğini aktararak, "Etkinliğin tüm yurdu kapsaması için Türkiye'nin en doğusundan en batısına kadar 15 zirve belirledik. Bugüne kadar çok etkin kullanılmayan Trakya'yı da dahil ettik. Katılım herkese açık ama zorluk derecesi yüksek olan bazı dağlar için sınırlama var. Trakya, Osmaniye, Konya, Kırıkkale'deki dağlarda sorun yok. Süphan, Kaçkar, Aladağlar gibi noktalarda ise katılım sınırlı. İl temsilcilerimiz bu konuyla ilgili çalışmaya başladı. İllerdeki kulüpleri de devreye soktuk." ifadelerini kullandı.

Organizasyona protokol düzeyinde katılım olmasını amaçladıklarını anlatan Başar, "Bu konuda taleplerimiz var ancak o gün tüm yurtta çok yoğun bir protokol gündemi olacak. İllerde valilerimizi götürebilmek için uğraşıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Özellikle basının ilgisi çok önemli. O gün birçok yerde törenler yapılacak ama bizimki klasik törenlerden farklı olacağı için ilgi göreceğini düşünüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

15 Temmuz'a özel zirve tırmanışlarının yapılacağı dağlar şunlar:

Süphan Dağı (Bitlis), Artos Dağı (Van), Kaçkar Dağı (Rize), Erciyes Dağı (Kayseri), Hasan Dağı (Aksaray), Aladağlar Emler Zirvesi (Niğde), Karacadağ (Diyarbakır), Düldül Dağı (Osmaniye), Aydos Dağı (Konya), Kızlar Sivrisi Dağı (Antalya), Bozdağ (İzmir), Kaz Dağı (Balıkesir), Uludağ (Bursa), Ilgaz Dağı (Kastamonu), Istranca (Yıldız) Dağları (Kırklareli).