Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi Hikmet Eraslan Kuryem
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

15. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı

- Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra Kırgızistan, Yunanistan, Türkmenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Rusya ve Özbekistan'dan 166 sporcu mücadele ediyor

15. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı


EDİRNE (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Keşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 15. Uluslararası Açık Turnuvası başladı.

TSF Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Solakoğlu, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada yaptığı açıklamada, Türkiye'de satrancın yaygınlaşması amacıyla federasyon olarak çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uluslararası organizasyonun gelenekselleştiğini belirten Solakoğlu, turnuvaya katılan yerli, yabancı sporculara başarılar diledi.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ise gençliği, gelişimleri için satranca yönlendirdiklerini aktararak, turnuvaya katılan sporculara başarı dileğinde bulundu.

TSF Edirne İl Temsilcisi İlker Sarıtekin, sporcular arasında 4 Büyük Usta, 3 Uluslararası Usta, 1 Uluslararası Kadın Usta ve 3 FIDE Ustası'nın yer aldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Solakoğlu ve Özcan, turnuvanın açılış hamlesini yaptı.

Türkiye'nin yanı sıra Kırgızistan, Yunanistan, Türkmenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Rusya ve Özbekistan'dan 166 sporcunun mücadele ettiği turnuva, 18 Ağustos'ta sona erecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
15. Uluslararası Açık Satranç Turnuvasıİlker SarıtekinMehmet ÖzcanÖzgür SolakoğluSatrançTürkiye Satranç Federasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5