EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen 15. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda Gürcistanlı Sanikidze Tornike birinciliği elde etti.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Kırgızistan, Yunanistan, Türkmenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Rusya ve Özbekistan'dan 166 sporcu katıldı.

Turnuvada Gürcistanlı Tornike birinci olurken, Türkmenistanlı Annaberdiev Meilis ikinci, Azerbaycanlı Rasulov Vugar üçüncü sırayı aldı.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, turnuvanın genç sporcular için bir fırsat olduğunu söyledi. Özcan, gençlerin müsabakalarda ustalarından tecrübe kazandığını kaydetti.

Türkiye Satranç Federasyonu Edirne İl Temsilcisi İlker Sarıtekin de Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın 15 yıldır kesintisiz devam ettiğini aktardı. Turnuvaya katkı sağlayanlara teşekkür eden Sarıtekin, "Turnuvamıza 166 sporcu katılmıştır. Sporcularımızın yanlarında gelen yakınları ile bir hafta boyunca toplam 300 kişi, ilçe ekonomisine de katkı sağlamıştır." diye konuştu.



