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15 yaş altı milli futbolcular kamp yapacak

- İstanbul'da 4-8 Eylül'de kamp yapacak milli takımın aday kadrosuna 28 futbolcu davet edildi

15 yaş altı milli futbolcular kamp yapacak


İSTANBUL (AA) - 15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 4 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da kampa girecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Nedim Yiğit'in yönetiminde, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde pazartesi günü başlayacak kamp, 8 Eylül Cuma günü sona erecek.

Ay-yıldızlı ekibin 28 kişilik aday kadrosuna şu futbolcular davet edildi:

Kale: Nahit Camkesenler (Altınordu), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe), Kerem Yusuf Ersunar (Galatasaray), Atalay Gökçe (Gençlerbirliği)

Defans: Ahmet Gülay, Cüneyt Can (Beşiktaş), Murat Şenel (Bucaspor), Uğur Uzun (Fenerbahçe), Emin Bayram, Yusuf Erdem Gümüş (Galatasaray), Abdullah Şahindere, Bertan Sönmez (Gençlerbirliği), Umut Berke Kırcalı (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Yiğit Emre Çeltik, Yusufhan Çalık (Altınordu), Eren Güler (Bursaspor), Muhammet Çamcı, Ömer Faruk Yılmaz (Fenerbahçe), Bartuğ Elmaz, Samet Halvaci, Selman Faruk Dibek (Galatasaray), Altay Özkan (Göztepe), İsmail Zehir (Kartalspor), Emre Demir (Kayserispor), Süleyman Cebeci (Trabzonspor)

Forvet: Abdullah Soğucak (Altınordu), Gürol Demirezen (Fenerbahçe), Tarık Öztaş (Kasımpaşa)

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