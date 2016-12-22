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16 yaşındaki halterciye doping cezası

- Uluslararası Halter Federasyonu, doping yaptığı gerekçesiyle 16 yaşındaki Rumen halterci Alina-Alexandra Popovici'ye 4 yıl spordan men cezası verildiğini açıkladı

16 yaşındaki halterciye doping cezası


İSTANBUL (AA) - Uluslararası Halter Federasyonu (IWF), doping yaptığı gerekçesiyle 16 yaşındaki Rumen halterci Alina-Alexandra Popovici'ye 4 yıl spordan men cezası verdi.

IWF'den yapılan açıklamada, bul yıl 48 kiloda Romanya Ulusal Şampiyonu olan 16 yaşındaki halterci Alina-Alexandra Popovici'nin test sonuçlarının pozitif çıktığı ve sporcunun doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, 2012 Londra Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Ukraynalı halterci Yuliya Kalina'ya da dopingli madde kullandığı için 2 yıl men cezası verildiği ve madalyasının geri alındığı belirtildi.


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Alina-Alexandra PopoviciDopingHalterUluslararası Halter Federasyonu
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