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16 yaşındaki voleybolcudan örnek davranış

- Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig takımlarından Samsun Büyükşehir Belediye Anakent takımı oyuncusu Adlin Kaymaz, kazandığı ilk maaşıyla ihtiyaç sahibine verilmek üzere tekerlekli sandalye aldı

16 yaşındaki voleybolcudan örnek davranış

ANKARA (AA) - Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi takımlarından Samsun Büyükşehir Belediye Anakent takımı oyuncusu Adlin Kaymaz, örnek bir davranışa imza attı.

Adlin, kazandığı ilk maaşıyla ihtiyaç sahibine verilmek üzere tekerlekli sandalye aldı. 16 yaşındaki oyuncu, Türkiye Voleybol 1. Ligi'nde İBA Kimya TED Ankara Kolejliler ile Samsun Büyükşehir Belediye Anakent takımları arasında oynanan karşılaşma öncesinde, aldığı tekerlekli sandalyeyi Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile engelli Mustafa Güler'e teslim etti.

Adlin'in davranışı, her iki takım oyuncuları ve seyirciler tarafından büyük alkış aldı.

Federasyon başkanı Üstündağ, genç sporcunun örnek ve çok önemli bir davranış sergilediğini belirterek, "Artık bu noktada konuşulacak fazla bir şey kalmıyor. Kim kazanmış, maç kaç kaç bitmiş hiçbir önemi yok. Adlin, önemli bir tavır sergiledi. Voleybol camiasının duyarlılığını da gözler önüne serdi. Kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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