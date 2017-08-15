17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İstanbul'da toplandı

İSTANBUL (AA) - 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 17-23 Ağustos tarihlerinde İngiltere'de katılacağı St. George's Park Turnuvası'nın hazırlıklarına başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelen ay-yıldızlı ekip, 17 Ağustos Perşembe günü İngiltere'ye gidecek.
Milliler, 18 Ağustos Cuma günü ev sahibi İngiltere, 20 Ağustos Pazar günü İtalya ve 22 Ağustos Salı günü İskoçya ile karşılaşacak.
Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Ersin Destanoğlu, Oğuzhan Akgün, Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Arda Akbulut, Ercan Saltık, Bora Ulu, İsmail Cem Kara, Yaser Yüce (Trabzonspor), Atakan Gündüz, Atalay Yıldırım, Barışcan Işık Altunbaş, Mustafa Kaya (Altınordu), Işık Kaan Arslan, Süleyman Luş, Ali Yavuz Kol (Galatasaray), Serkan Bakan (Göztepe), Ozan İsmail Koç, Semih Yıldız (Bursaspor), Emir Biberoğlu (AZ Alkmaar), Batuhan Ekinci (Fenerbahçe).