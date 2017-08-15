Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Balıkesir AB istanbul
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İstanbul'da toplandı

- Ay-yıldızlı ekip, 17-23 Ağustos'ta İngiltere'de katılacağı St. George's Park Turnuvası'nın kamp hazırlıklarına başladı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İstanbul'da toplandı


İSTANBUL (AA) - 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 17-23 Ağustos tarihlerinde İngiltere'de katılacağı St. George's Park Turnuvası'nın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelen ay-yıldızlı ekip, 17 Ağustos Perşembe günü İngiltere'ye gidecek.

Milliler, 18 Ağustos Cuma günü ev sahibi İngiltere, 20 Ağustos Pazar günü İtalya ve 22 Ağustos Salı günü İskoçya ile karşılaşacak.

Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Oğuzhan Akgün, Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Arda Akbulut, Ercan Saltık, Bora Ulu, İsmail Cem Kara, Yaser Yüce (Trabzonspor), Atakan Gündüz, Atalay Yıldırım, Barışcan Işık Altunbaş, Mustafa Kaya (Altınordu), Işık Kaan Arslan, Süleyman Luş, Ali Yavuz Kol (Galatasaray), Serkan Bakan (Göztepe), Ozan İsmail Koç, Semih Yıldız (Bursaspor), Emir Biberoğlu (AZ Alkmaar), Batuhan Ekinci (Fenerbahçe).

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
17 Yaş Altı Milli Futbol TakımıFutbolSt. George's Park TurnuvasıTürkiye Futbol Federasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5