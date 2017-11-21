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18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Makedonya'yı yendi

İSTANBUL (AA) - Türkiye 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Makedonya'yı 2-1 mağlup etti. Üsküp'teki Makedonya Futbol Federasyonu Antrenman Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada, ay-yıldızlılara galibiyeti...

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Makedonya'yı yendi


İSTANBUL (AA) - Türkiye 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Makedonya'yı 2-1 mağlup etti.

Üsküp'teki Makedonya Futbol Federasyonu Antrenman Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada, ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Egehan Gök ve 79. dakikada Çağatay Yılmaz kaydederken, Makedonya'nın tek golünü 85. dakikada Marko Torrievski attı.

Makedonya, karşılaşmanın 15. dakikasında Enis Fazlagik ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

18 Yaş Altı Milli Takımı, 23 Kasım Perşembe günü Makedonya ile deplasmanda bir hazırlık maçı daha yapacak.

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18 Yaş Altı Milli TakımıFutbolMakedonyaTürkiye
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