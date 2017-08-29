18 yaşındaki kick boksçunun hedefi dünya şampiyonluğu

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, antrenmanlarını kısıtlı imkanlarla yapan, tarlada çalışıp, koyunları güderken eksiklerini tamamlayarak Türkiye 3'üncüsü olan 18 yaşındaki kick boksçu Veysel Piliç, dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 20-26 Temmuz'da şehit Ömer Halisdemir anısına Niğde'de düzenlenen Büyükler, Gençler, Yıldızlar Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda +81 kiloda Türkiye 3'üncülüğünü elde eden Veysel, günlük yaşamında koyun güdüyor, balya sarıp, odun yüklüyor.

Veysel Piliç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kick boks sporuna 17 yaşında merak üzerine başladığını söyledi.

Kick boks antrenörü ağabeyinin desteğiyle çalışmaya başladığını aktaran Veysel, "Annem ve babam çiftçilikle uğraştığı için mecburen biz de çiftçilik yapıyoruz. Boş zamanlarımızda tarlada, balyada, hayvanların yanında çalışıyoruz." dedi.

Veysel Piliç, ilk müsabakasını Bolu'da yaptığını belirterek, "Orada burnumdan sakatlandım, nasip olmadı. Niğde'de düzenlenen ve 65 ilden sporcunun katıldığı organizasyonda ise Türkiye 3'üncüsü oldum. Meraklı olursanız yaparsınız. Ben çok lüks salonlardan gelmedim. Herkesin iyi salondan çıkmasına veya iyi hocayla çalışmasına gerek yok, insanın içinde varsa zaten yapabiliyor. En önemlisi meraktır zaten." diye konuştu.

Çok daha büyük başarılar hedeflediğini aktaran Veysel, şunları kaydetti:

"Hedefim dünya şampiyonluğu. Bilecik'te bu insanlar daha iyisini hak ediyor, biz de en iyisini vermeye çalışacağız. Benim işim, benim memleketimin işi, yani kim ne derse desin ben nerede doğmuşsam ve nerede büyümüşsem benim en güzel işim odur zaten. Ben hemen hemen haftanın 5 günü spor yapmaya çalışıyorum. Ağabeyimle spor yapıyorum akşamları. Mecburen iş hayatım koyunculuk, çobanlık olduğu için orada da kondisyon çalışması oluyor."





- Fehmi Piliç: "Çok büyük bir başarı"





Veysel Piliç'in ağabeyi ve antrenörü Fehmi Piliç de kardeşinin yaklaşık 1,5 senedir bu sporu yaptığını belirterek, onu müsabakalara hazırladığını aktardı.

Kardeşinin, çıktığı ikinci müsabakada Türkiye 3'üncüsü olduğunu anlatan Fehmi Piliç, "Diğer sporcularımızdan da başarı elde edenler var ama kick boksun K1 branşında, ikinci maçında başarı elde etmesi çok büyük bir başarı. İlimizi ve ilçemizi de sevindirdi." ifadelerini kullandı.

Fehmi Piliç, çalışmalarını kısıtlı imkanlarla sürdürdüklerini belirterek, şunları dile getirdi:

"Bizim imkanlarımız çok kısıtlı, kondisyon salonlarımız, çok büyük imkanlarımız yok. Halk Eğitim Müdürlüğünün verdiği bir salonumuz var, ufak bir salon. Sadece orada normal teknik, taktik, maç antrenmanlarını çalışıyoruz. Zaten bu sporcular gündüzleri de odun yüklüyor, balya sararak çalışıyorlar. Güçlü olmasının sebebi, köyde çalışması ve dayanıklı olması. Bunun da avantajı var tabii. Dezavantajı da spora çok fazla vakit ayıramıyorlar. Yani işten gelip akşam spor yapmak gerçekten çok zor bir şey. Çünkü gündüz zaten yoruluyor. Ama bu çocuklar buna gönül verdi bunu yapmak için gecesini, gündüzüne kattı, çalıştı. Şu anda 1,5 senedir çalışıp, Türkiye 3'üncüsü olmuş kardeşimiz var. İnşallah seneye Türkiye birincisi olacak daha sonra da Avrupa ve dünya şampiyonalarına gidecek."







