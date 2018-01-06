



SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 19 Mayıs Uluslararası Wushu Kung Fu Şampiyonası, başladı.



Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Bafra Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya İran, Azerbaycan, Suriye, Bulgaristan ve Filistin'den toplam 50, Türkiye'den ise 80 sporcu katılıyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu İcra ve Danışma Kurulu Başkanı Abdurrahman Akyüz, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, turnuvanın centilmence ve dostluk içinde geçmesini diledi.

Tertip komitesi adına konuşan milli wushu antrenörü Ahmet Kurt da Karadeniz'de üçüncü kez uluslararası organizasyon düzenlediklerini belirterek, önemli sayıda katılım olduğunu söyledi.

Açılış seremonisine Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve Belediye Başkanı Zihni Şahin de katıldı.

Şampiyona, yarın sona erecek.