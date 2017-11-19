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19. Mercedes-Benz Ege Kupası başlıyor

- 16 yaş altı milli futbol takımlarının katılımıyla İzmir ve Aydın'da düzenlenecek kupada, yarın 4 maç yapılacak - Turnuvada A Grubu'nda mücadele edecek Türkiye, ilk maçında yarın Kosova ile karşılaşacak

19. Mercedes-Benz Ege Kupası başlıyor


İZMİR (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla İzmir ve Aydın'da düzenlenecek 19. Mercedes-Benz Ege Kupası, yarın 4 karşılaşmayla başlayacak.

A Grubu'nda Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan ve Kosova, B Grubu'nda ise Karadağ, Moldova, Rusya ve Yunanistan'ın yer aldığı turnuvada, tek devreli lig usulüyle yapılacak karşılaşmalarda gruplarını lider bitirecek ekipler finale yükselecek. Grup ikincileri ise üçüncülük mücadelesine çıkacak. Final ve üçüncülük maçları, 25 Kasım Cumartesi günü yapılacak.

Türkiye'nin yarın saat 15.00'te Torbalı'daki Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde Kosova ile karşılaşacağı organizasyonda, A Grubu'nun diğer mücadelesinde Azerbaycan ile Arnavutluk saat 11.30'da Kuşadası Özer Türk Stadı'nda mücadele edecek.

B Grubu'nda ise Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde saat 11.30'da Rusya-Karadağ ve saat 15.00'te Selçuk'taki Altınordu İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde Yunanistan-Moldova maçları oynanacak.


- Türkiye 8 kez şampiyon oldu


Türkiye, 19'uncusu düzenlenecek turnuvada daha önce 8 kez şampiyonluğa ulaştı.

Oynadığı 69 maçta 46 galibiyet, 16 beraberlik ve 7 yenilgi alan milliler, bu karşılaşmalarda 150 gol atıp kalesinde 58 gol gördü.

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