20 Yaş Altı İşitme Engeliler Avrupa Basketbol Şampiyonası





ANKARA (AA) - 20 Yaş Altı İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı, namağlup Avrupa şampiyonu oldu.

Türki̇ye İşi̇tme Engelli̇ler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Lublin kentinde düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlı ekip, gruptaki son karşılaşmasında Belarus'u 93-32 yenerek, altın madalya kazandı.

Şampiyonanın en skorer ismi olan milli basketbolcu Ecrin Köse, en değerli oyuncu seçildi.

Tek grupta maçların oynandığı şampiyonada kadınlarda Litvanya ikinciliği, Rusya ise üçüncülüğü elde etti.

Türkiye, üçüncüsü gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler kategorisinde ise 6. oldu.

TİESF Başkanı Yakup Ümit Kihtir, 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı'nın ilk derecesini elde ettiğini belirterek, "Kadın basketbolcularımızı kutluyor, gelecekte daha büyük başarılar kazanacaklarına yürekten inanıyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.