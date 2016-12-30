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2016 A Milli Futbol Takımı'na yaramadı

Türk futbolu, milli takım bazında 2016 yılını hareketli geçirirken, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım, beklentinin altında kaldı.

2016 A Milli Futbol Takımı'na yaramadı

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2016 yılında 7'si resmi, 6'sı özel olmak üzere 13 maç yaptı. Bu karşılaşmalarda 6 galibiyet alan ay-yıldızlı ekip, 3 müsabakayı beraberlik, 4 maçı ise yenilgiyle tamamladı.

Milliler, 2016 senesinde yaptığı maçlarda rakip filelere 14 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.

EURO 2016'da gruptan çıkamadı
A Milli Takım, mücadele ettiği 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) finallerinde gruptan çıkamadı.

Fransa'nın ev sahipliğinde 10 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenen EURO 2016'ya katılma başarısı gösteren ay-yıldızlı takım, Hırvatistan, İspanya ve Çekya ile D Grubu'nda yer aldı.

Gruptaki ilk maçında Hırvatistan'a Luka Modric'in attığı golle 1-0 yenilen milliler, ikinci maçta İspanya karşısında Alvaro Morata (2) ve Nolito'nun gollerine engel olamadı ve müsabakayı 3-0 kaybetti. Gruptan çıkma adına son maçında Çekya ile karşılaşan milliler, Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Çekya galibiyetiyle önemli bir avantaj yakalayan A Milli Takım, diğer gruplarda beklenen sonuçların çıkmaması üzerine grubunu 3. sırada tamamlayarak şampiyonaya veda etti.

İngiltere'ye ilk gol atıldı
A Milli Takım, daha önce yaptığı 10 maçta suskun kaldığı İngiltere'ye ilk golünü attı.

EURO 2016 hazırlıkları kapsamında 22 Mayıs 2016'da İngiltere ile deplasmanda karşılaşan ay-yıldızlı ekip, müsabakayı 2-1 kaybetti. Yaptığı 11. maçta da rakibini yenemeyen milliler, mücadelenin 14. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun ayağında bulduğu golle İngiltere ağlarını tarihinde ilk kez sarstı.

Dünya Kupası elemeleri kötü başladı
A Milli Futbol Takımı, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerine iyi başlayamadı.

Hırvatistan, Ukrayna, İzlanda, Finlandiya ve Kosova ile I Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, deplasmanda Hırvatistan ile yaptığı ilk maçı 1-1 berabere tamamladı.

Gruptaki ikinci maçında Konya'da Ukrayna'yı ağırlayan milliler, 2-2'lik beraberliğe razı oldu. Üçüncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-0 yenilen ay-yıldızlılar, ilk 3 maç sonunda 2 puan toplayabildi. A Milli Takım, I Grubu'ndaki 4. maçında ise Antalya'da ağırladığı Kosova'yı 2-0'lık skorla geçti ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Milliler, I Grubu'nda 5 puanla Hırvatistan, Ukrayna ve İzlanda'nın ardından 4. sırada bulunuyor.

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9 grup birincisi doğrudan finallere katılacak. En iyi 8 grup ikincisi ise play-off'ta mücadele edecek.

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