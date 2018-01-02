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2017-2018 sezonu MHK Kış Semineri başladı

- MHK Başkanı Namoğlu: - "İlk yarıda bazı hatalar yapılmış olsa da genel anlamda başarılı bir performans sergilendi"

2017-2018 sezonu MHK Kış Semineri başladı


ANTALYA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) düzenlediği 2017-2018 sezonu kış semineri başladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Calista Luxury Resort Otel'de gerçekleştirilen seminere, Süper Lig hakemleri ve yardımcı hakemleri ile kadın FIFA hakemleri ve kadın FIFA yardımcı hakemleri katılıyor.

Seminerin açılış konuşmasını yapan MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, "Süper Lig'de son 20-25 yıldır rastlanmayan, 7-8 takımın zirve mücadelesine tanık oluyoruz. Böylesi heyecanlı ve çekişmeli maçların oynanmasında hakemlerimizin de katkısı olduğu açıktır. İlk yarıda bazı hatalar yapılmış olsa da genel anlamda başarılı bir performans sergilendi. Üst iki ligimizdeki mücadeleler bunun açık göstergesi. Seminerde özellikle elle oynamalar başta olmak üzere bazı konularda FIFA'nın kural yorumlarına yönelik radikal kararları irdelenecek." ifadelerini kullandı.

MHK Hakem Danışmanı Roberto Rosetti ise hakem ve yardımcı hakemlere çeşitli konularda hatırlatmalar içeren eğitimleri aktardı. UEFA Yardımcı Hakem Eğitmeni Leif Lindberg de yardımcı hakemlere eğitim verdi.

Fiziksel Gelişim Uzmanı Doç. Dr. Ali Kızılet, Fiziksel Gelişim Uzman Yardımcısı Dr. Tuba Kızılet Bozdoğan ve ekibi hakemlere UEFA 20 sakatlık önleyici testleri uyguladı.

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