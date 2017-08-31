



İSTANBUL (AA) - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın açılış maçında A Grubu'nda Slovenya, Polonya'yı 90-81 yendi.

A Grubu maçlarına ev sahipliği yapan Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de oynanan karşılaşma, oldukça tempolu geçti.

Helsinki Arena'daki müsabakanın ilk çeyreğini Slovenya, 24-22 önde tamamladı. Polonya'nın basit top kayıplarını iyi değerlendiren Slovenya, Goran Dragic'in 20 sayı ürettiği ilk yarıyı 53-46 üstün bitirdi.

Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Slovenya, final periyoduna 74-58 üstün girdi. Son çeyrekte Polonya'nın çabası yeterli olmadı ve Slovenya sahadan 90-81 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi, Slovenya adına 30 sayı kaydeden Goran Dragic oldu. Polonya'da ise Mateusz Ponitka'nın 22 sayı, 13 ribauntluk katkısı galibiyet için yeterli olmadı.