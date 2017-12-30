



ANKARA (AA) - İLKNUR YURDAKUL - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, "2017, başarı öyküleriyle dolu geçti. Bu yılı, 'altın yıl' olarak adlandırdık." dedi.

Uztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl özellikle takım branşlarının ön plana çıktığını belirterek, "Takım branşlarındaki başarılar gurur verici oldu. Tüm ülkenin mutlu olduğunu hissettik, geri dönüşler çok olumluydu." diye konuştu.

Bu yıl 'ilk'leri yaşadıklarını dile getiren Uztürk, tekerlekli sandalyede elde edilen başarıları şöyle özetledi:

"Gençlerimiz İtalya'da, tekerlekli sandalye basketbolda Avrupa şampiyonu oldu. Şimdiye kadar elde ettikleri en iyi derece beşincilikti. Kanada'daki Dünya Şampiyonası'nda finalde maalesef İngilizler'e kaybettik, 2. olduk. Dünya ikinciliği de tarihimizde ilkti. Büyüklerde İspanya'da Avrupa şampiyonu olduk. 2015'te final oynamıştık, 2. olduk. 2016 Rio Olimpiyatları'nda İngilizlerle bronz madalya maçına çıkıp 4. olduk. Avrupa şampiyonluğunu almamız gereken bir şampiyonaydı. O inançla gittik. Finalde yine rakibimiz İngiltere oldu ve bu sefer yenerek, ilk kez Avrupa şampiyonu olduk."





- "Ampute futbolda muazzam bir başarı yakaladık"





Ampute futbolda muazzam bir başarı yakaladıklarını ifade eden Uztürk, "İstanbul Riva'da gerçekleşen Avrupa Şampiyonası'na 12 ülke katıldı. Gruptaki rakipleri rahat geçtik. Çeyrek finaldeki rakibimiz Ruslar, bizim gibi dünyada ampute futbolunda söz sahibi ülkelerden biriydi. Çok çetin bir müsabakadan sonra Rusları geçtik. Sonra finale kadar zorlanmadık. Finalde yine karşımıza İngilizler geldi. İngilizler son yıllarda çok iyi çıkış yakalayan bir ekip oldu. Biz de onları finallerde sevmeye başladık. Vodafone Park'ta İngiltere ile yaptığımız finali 2-1 kazanarak şampiyon oldu çocuklarımız. Bu da bir ilk oldu." şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptıkları işbirliğinin önemine vurgu yapan federasyon başkanı, "Sayın Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu'nun katkılarını göz ardı etmemek lazım. Hem başarı hem de organizasyonun mükemmelliği açısından ortaya çok güzel bir tablo çıktı. (Uluslararası federasyon yetkilileri) Hele o stattaki 45 bin seyirciyi görünce, anlatacak kelime bulamadıklarını belirterek, 'fantastik bir organizasyon' olarak tanımladılar." dedi.

Arif Ümit Uztürk, oturarak voleybol branşında ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katıldıklarını kaydederek, "Grupta çok kuvvetli takımlara yenildik ama sıralama maçlarında İtalyan, Gürcü ve Macarları yenince şampiyon olmuş kadar keyif aldık. Çünkü bu öz güven oluşması açısından çok önemliydi." ifadelerini kullandı.





- "Bunlar çok özlediğimiz başarılardı"





Bireysel branşlarda da çok iyi bir yıl geçirdiklerini vurgulayan Uztürk, "Bireysel branşlar inanılmaz dünya rekorları ve madalya çokluğuyla tarihe geçecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bunlar çok özlediğimiz başarılardı" diyen Uztürk, şöyle devam etti:

"Çinde okçularımız, V1 sınıfı erkek takımımız, dünya rekoru kırarak şampiyon oldu. Merve Nur Eroğlu, 2. oldu. Ömer Aşık'ın dünya ikinciliği var. Hırvatistan'da havalı silahlarda Ayşegül Pehlivanlar, 2016 Rio Olimpiyatları'nda kendisini geçen rakiplerini de geride bırakıp, üstüne bir de dünya rekoru kırıp Dünya Kupası'nı kazandı. Meksika'da, yüzmede, Beytullah Eroğlu'nun uzun seneler beklediğimiz dünya şampiyonluğu bizi çok mutlu etti. Masa tenisinde elde edilen başarılar, Neslihan'ın son Avrupa şampiyonluğu, Abdullah Öztürk'ün dereceleri, saymakla bitmez. Bunlara bilek güreşi, badminton gibi branşlardaki başarıları da eklediğimizde korkunç bir madalya tablosu ortaya çıktı."





- "18 branşın getirdiği bazı mali külfetler var"





Arif Ümit Uztürk, bu başarıların daha iyisini yapabileceklerini ancak çıtayı yükseltebilmek için ek kaynaklara ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her zaman yanlarında olduğunu belirten Uztürk, "Sağolsunlar ödenekleri bize aktarıyorlar. Devletin verdiği ile yetinmemek adına başarı çıtasını yükseltebilmemiz için ekstra kaynaklara, sponsor desteğine ihtiyacımız var. 18 branşın getirdiği bazı mali külfetler var. Bu çocukları yurt dışındaki yarışmalara şampiyonalara hazırlarken bir çok kamp yapıyoruz. Türk Hava Yolları ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu yıl sadece milli takımları yurt dışına uçururken 2 milyon lira civarında para ödemişiz, 51 milli takımı yurt dışına göndermiş, 70 kez milli takımlara kamp yaptırmışız. Bunları toparladığınız zaman bir maddi değer çıkıyor." diye konuştu.





- "Kulüplere destek çok önemli"





Tekerlekli sandalye basketbolunda 68, ampute futbolda 27, oturarak voleybolda 17 kulüplerinin bulunduğunu kaydeden Arif Ümit Uztürk, "Toplamda 120-125 civarında kulübümüz liglerde mücadele ediyorlar. Burada en büyük pay kulüplerimizin, bu çocuklarımızı bulup yetiştiren, müsabakalara hazırlayan spor kulüplerimizin. Bireysel bazda da madalya alan sporcuların kulüplerine bakarsanız deplasmanlı liglerde değiller ama orada da madalya deposu kulüplerimiz var. Kulüplere destek çok önemli. Mali açıdan onları ne kadar güçlendirebilirsek, rahatlatabilirsek, geri dönüşler de o denli fazla olacaktır." şeklinde konuştu.

Yerel yönetimlerden, iş adamlarından destek ararken bir taraftan da federasyonun giderlerini azaltacak bazı çözümler bulmaları gerektiğinin altını çizen Uztürk, "Sayın Cumhurbaşkanımız, milli takımlarımızı külliyede kabul ettiğinde, 2018 bütçesinin daha iyi olacağına, daha iyi imkanlar sağlanabileceğine işaret etmişti. Bir de bunun üstüne irili ufaklı sponsor desteği geldiğinde, sanıyorum 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için biz de çıtayı bir hayli yükseltmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

2016 Rio Olimpiyatları'na 49 sporcuyla katılıp, ikisi altın beş madalya aldıklarını hatırlatan Uztürk, "Hedefimiz hem katılım hem madalya sayısında bunun üzerine çıkmak. Çalışmaları bu anlamda sürdüreceğiz. Bakanlığın Tokyo'ya gitmesi muhtemel sporculardan oluşturduğu havuzda, 2020'ye kadar performanslarını koruyan çocuklara prim şeklinde ödemesi var. Bu da çok önemli, sporcular açısından büyük motivasyon ve destek sağlıyor." diye konuştu.





- "Mehmet Çekiç için tüm imkanları seferber ettik"





Güney Kore'de yapılacak 2018 Kış Paralimpik Oyunları'na tek sporcu ile katılacaklarını kaydeden Uztürk, "Orada Mehmet Çekiç ile yarışacağız. Mehmet Çekiç için tüm imkanları seferber ettik. Kayak Federasyonu ile işbirliği içinde, 6 aydan beri yurt dışında ne kadar yarışma ve kamp varsa gönderdik. Daha önce kış oyunlarında iyi derecelerimiz yok. Amaç daha üst sıralara tırmanabilmek." dedi.

18 spor dalıyla, işlerinin kolay olmadığını anlatan Uztürk, "Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Güzel başarılar elde edildi ama parasal sorunları da aşmamız lazım. Gelecek yıl da yoğun bir program bizi bekliyor. Elimizden geldiği kadar ayak uydurmaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.