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2017 Dünya Çocuklar ve Gençler Muay Thai Şampiyonası

- Tayland'da düzenlenen şampiyonayı Türkiye, 5 altın, 8 gümüş ve 13 bronz madalya ile tamamladı

2017 Dünya Çocuklar ve Gençler Muay Thai Şampiyonası

ANKARA (AA) - Dünya Çocuklar ve Gençler Muay Thai Şampiyonası Tayland'da sona ererken, Türkiye 26 madalya kazandı.

Türkiye Muay Thai Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Bangkok'ta tamamlanan şampiyonada Türk sporcuların 5 altın, 8 gümüş ve 13 bronz kazandığı bildirildi.

Şampiyonada kategorilerinde derece alan sporcular ve sıkletleri ise şöyle:


Çocuklar 10-11 yaş erkekler:


46 kilo: Ahmet Yiğit Tiriş (Gümüş)

30 kilo: Yasin Çavgın (Bronz)


Çocuklar 12-14 yaş kızlar:


44 kilo: Ceren Yılmaz (Altın)

58 kilo: Damla Dinçer (Altın)

48 kilo: Betül Durmuş (Bronz)

50 kilo: Pelin Uçakurt (Bronz)


Çocuklar 12-14 yaş erkekler:


44 kilo: Tubahan Açıkbaş (Gümüş)


14-16 yaş alt genç kızlar:


40 kilo: Fatma Marie Koç (Altın)

48 kilo: Sultan Zilan (Altın)

45 kilo: Melis Nazlıcan Talun (Bronz)

54 kilo: Nefise Atalay (Gümüş)


16-17 üst genç kızlar:


57 kilo: İrem Çapar (Altın)

51 kilo: Merve Sağlam (Bronz)

54 kilo: Zehra Doğan (Bronz)

63,5 kilo: Tuğçe Bektaş (Bronz)


15-17 yaş genç erkekler:


60 kilo: Mehmet Harun Ertürk (Gümüş)

67 kilo: Fatih Kilit (Gümüş)

75 kilo: Oğulcan Dilbaz (Gümüş)

71 kilo: Berat Çuhadar (Gümüş)

86 kilo: Cengaver Taylan Kemik (Gümüş)

48 kilo: Emre Batuhan Yılmaz (Bronz)

51 kilo: Özen Demirpolat (Bronz)

54 kilo: Utku Yıldırım (Bronz)

57 kilo: Aydın Tümren (Bronz)

63,5 kilo: Rahmetullah Yıldırım (Bronz)

45 kilo: Tunç İnçke (Bronz)


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BangkokDünya Çocuklar Ve Gençler Muay Thai ŞampiyonasıMuay ThaiTaylandTürkiye
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