2017 Dünya Çocuklar ve Gençler Muay Thai Şampiyonası

ANKARA (AA) - Dünya Çocuklar ve Gençler Muay Thai Şampiyonası Tayland'da sona ererken, Türkiye 26 madalya kazandı.
Türkiye Muay Thai Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Bangkok'ta tamamlanan şampiyonada Türk sporcuların 5 altın, 8 gümüş ve 13 bronz kazandığı bildirildi.
Şampiyonada kategorilerinde derece alan sporcular ve sıkletleri ise şöyle:
Çocuklar 10-11 yaş erkekler:
46 kilo: Ahmet Yiğit Tiriş (Gümüş)
30 kilo: Yasin Çavgın (Bronz)
Çocuklar 12-14 yaş kızlar:
44 kilo: Ceren Yılmaz (Altın)
58 kilo: Damla Dinçer (Altın)
48 kilo: Betül Durmuş (Bronz)
50 kilo: Pelin Uçakurt (Bronz)
Çocuklar 12-14 yaş erkekler:
44 kilo: Tubahan Açıkbaş (Gümüş)
14-16 yaş alt genç kızlar:
40 kilo: Fatma Marie Koç (Altın)
48 kilo: Sultan Zilan (Altın)
45 kilo: Melis Nazlıcan Talun (Bronz)
54 kilo: Nefise Atalay (Gümüş)
16-17 üst genç kızlar:
57 kilo: İrem Çapar (Altın)
51 kilo: Merve Sağlam (Bronz)
54 kilo: Zehra Doğan (Bronz)
63,5 kilo: Tuğçe Bektaş (Bronz)
15-17 yaş genç erkekler:
60 kilo: Mehmet Harun Ertürk (Gümüş)
67 kilo: Fatih Kilit (Gümüş)
75 kilo: Oğulcan Dilbaz (Gümüş)
71 kilo: Berat Çuhadar (Gümüş)
86 kilo: Cengaver Taylan Kemik (Gümüş)
48 kilo: Emre Batuhan Yılmaz (Bronz)
51 kilo: Özen Demirpolat (Bronz)
54 kilo: Utku Yıldırım (Bronz)
57 kilo: Aydın Tümren (Bronz)
63,5 kilo: Rahmetullah Yıldırım (Bronz)
45 kilo: Tunç İnçke (Bronz)