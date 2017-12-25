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"2017 eskrimin altın yılı oldu"

- Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı: - "Avrupa ve dünya şampiyonlukları özleminin 2017 yılında son bulması müthiş bir mutluluk" - "Türk eskriminin başarı çıtasını yükselttik. Bu, madalyalardan daha değerli" - "Türk eskriminde artık çok ciddi bir sporcu altyapısı, kaliteli bir eğitim anlayışı ve profesyonel bir yönetim modeli var"


ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, 2017'nin Türk eskrimi açısından mükemmel bir yıl olduğunu söyledi.

Atalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada 94 yıllık Türk eskrim tarihinin ilk Avrupa ve dünya şampiyonluklarının 2017 yılında geldiğini hatırlatarak, "Kolay değil. Geride kalan 94 yıllık bir Avrupa ve dünya şampiyonluğu özlemi vardı. Bu iki özlemin de 2017 yılında son bulması müthiş bir mutluluk. Özellikle Avrupa şampiyonluğunun hem bireysel kategoride hem de takım kategorisinde elde edilmiş olması sevincimizi daha da artırdı. 2017 eskrimin altın yılı oldu." dedi.

Türk eskrimininin zirveye çıktığı 2017'nin arka planında, zorluklarla ve büyük bir emekle aşılmış dolu dolu bir 10 yıl olduğunu dile getiren Atalı, "2007 yılından beri içinde olduğum, son 3 yıldır da başkanlığını yaptığım yönetim kurulumuz, ciddi bir özveriyle Türk eskrimini bugünlere getirdi." ifadelerini kullandı.


- "5'er yıllık eylem planı"


Atalı, federasyon yönetimi olarak 2007 yılında 5'er yıllık iki ayrı eylem planı ortaya koyduklarını belirtti.

Belirlenen plan sayesinde eskrimi, 2007-2012 döneminde ülke çapında yaygınlaştırmaya başladıklarını ifade eden Atalı, "İlk dönemi iyi sporcuları bulabileceğimiz potansiyeli oluşturmaya ayırdık." diye konuştu.

Murat Atalı, ilk 5 yıllık dönemin ardından ortaya çıkan sporcu potansiyeline dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"2012-2017 döneminde 1 dünya şampiyonluğu, 2 Avrupa şampiyonluğu elde ettik. Sporcularımız aynı dönemde Avrupa şampiyonalarında 4, Akdeniz şampiyonasında da 1 bronz madalya aldı. Üniversite Oyunları'nda 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandık. Tarihimizde ilk kez bir sporcumuz elemeleri geçerek Olimpiyat Oyunları'na katıldı."


- "Başarı çıtasını yükselttik"


Eskrim Federasyonu BaşkanıAtalı, Türk eskriminin başarı çıtasını yükselttiklerini ve bunun madalyalardan daha değerli olduğunu vurguladı.

Yönetim olarak aldıkları bayrağı daha ileriye taşımak için çalıştıklarını dile getiren Atalı, "Bu bir bayrak yarışı. Nasıl bizler, bayrağı aldığımız yerden daha ileri taşıdıysak, bizden sonra gelen arkadaşlarımız da bizden daha başarılı olmak zorunda." şeklinde konuştu.

Türk eskriminde artık çok ciddi bir sporcu altyapısının, kaliteli bir eğitim anlayışının ve profesyonel bir yönetim modelinin olduğunu kaydeden Atalı, "10 yıllık emekle Türk eskrimini getirdiğimiz bu nokta bizim gururumuzdur." diyerek sözlerini tamamladı.

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