TAIPEI (AA) - 2017 Üniversiteler Yaz Olimpiyatları kapsamında düzenlenen wushu müsabakaları tamamlandı.
Tayvan'ın başkenti Taipei'deki oyunlarda, wushu müsabakalarının son gününde taolu ve sanda kategorisinde mücadeleler yapıldı.
Kadınlarda, taolu "jianshu" dalında milli sporcu Elif Akyüz 9,32 puanla dördüncü, "nanquan" dalında Nadide Nur Akkaya 8,45 puanla 10'uncu, erkekler taolu "nanquan" dalında ise Halil Kalaycı 9,30 puanla 8'inci oldu.
Sanda klasmanındaki finallerde Türk sporcular yer almadı. Müsabakalar sonrası dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi.
Wushuda milli sporcu Yavuz Selim Kazancı, erkekler sanda branşında 80 kiloda bronz madalyanın sahibi olmuştu.