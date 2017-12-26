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"2017 yılını dolu dolu geçirdik"

- Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Akay: - "Sporcu, antrenör, hakem ve seyirci memnuniyetini esas alarak yaptığımız çalışmalarımızın geri dönüşünü 2017'de aldık"


ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Bülent Akay, Türk sporunu ve buz hokeyini her geçen gün daha iyiye götürmek için çabaladıklarını belirterek, "2017 yılını hızlı ve dolu dolu geçirdik." dedi.

Akay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun tüm birimleri olarak 2017 yılında çok çalıştıklarını vurgulayarak, "Sporcu, antrenör, hakem ve seyirci memnuniyetini esas alarak yaptığımız çalışmalarımızın geri dönüşünü 2017 senesinde aldık. Buz hokeyi seyir zevkini televizyon ve Web-TV üzerinden canlı yayınlarla arttırırken, buzun atmosferini yerinde yaşamak isteyenler için 5 ilde yapımı devam eden tesislerde açılış aşamasına geldik." diye konuştu.

Sporun gelişiminde altyapının önemini bildiklerini dile getiren Akay, "Milli takımlarımızın altyapı gelişimini yakından takip ettik. Beslenmeden uyku düzenine, özel fitness programlarından hazırlık kamplarına kadar geniş bir yelpazede sıkı bir çalışma düzeni uyguladık. Altyapı çalışmalarımızda gösterdiğimiz titizliğin sonucunda, 20 Yaş Altı Milli Takımımızın ilk kez aldığı altın madalya ve şampiyonlukla gururlandık." ifadelerini kullandı.


- Bakanlıklarla iş birliği


Bülent Akay, isteyen herkesin buz hokeyine kolayca ulaşabilmesini sağlamak, sporcuların hayallerini gerçekleştirmek ve performanslarını yükseltmek amacında olduklarını belirtti.

Türk buz hokeyi tarihinde ilk kez 3. kademe antrenörlük kursu düzenlediklerini aktaran Akay, şunları kaydetti:

"Farklı şehirlerimizde antrenör gelişim kursları, seminerleri ve hakem kursları organize ettik. 20 Yaş Altı Milli Takımımız, Türk buz hokeyi tarihinde ilk kez 2017 IIHF Dünya Şampiyonası'nda grubunda birinci oldu ve 2. klasmana yükseldi. İlk kez Uluslararası 23 Nisan Buz Hokeyi Şenliği İstanbul Cup 2017'yi düzenledik. 18 Yaş Altı Genç Kadınlar Milli Takımı'nı oluşturduk."

Başkan Akay, bakanlıkların da desteğiyle birçok programı hayata geçirdiklerinin altını çizerek, "Milli Eğitim Bakanlığı Yaşam Boyu Öğrenme Programı çerçevesinde buz hokeyi ve tekerlekli paten hokeyi (inline hokey) modülü yayınlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile devletin koruması altındaki çocuklarımıza buz hokeyi eğitimleri verildi." değerlendirmesinde bulundu.


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