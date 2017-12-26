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2017'nin en golcüsü Harry Kane

İngiltere liginde Tottenham forması giyen Kane, takımının Southampton'ı 5-2 yendiği maçta hat-trick yaparak gol sayısını 56'ya yükseltti ve Avrupa'da 2017'nin en skorer ismi olmayı başardı.

2017'nin en golcüsü Harry Kane

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Southampton'ı 5-2 yenen Tottenham'ın forvet oyuncusu Harry Kane, 56 golle Avrupa'da 2017 yılının en skoreri oldu.

İngiltere liginde 20. haftanın açılış mücadelesinde Tottenham, Southampton'ı konuk etti. Londra ekibi, Harry Kane'nin 22, 39, 67, Dele Alli'nin 49 ve Son Heung-Min'in 51. dakikadaki golleriyle sahadan 5-2 galip ayrıldı. Southampton'ın golleri ise 64. dakikada Sofiane Boufal ve 82. dakikada Dusan Tadic'ten geldi.

Tottenham bu sonuçla puanını 37'ye çıkararak, maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti.

Hat-trick yapan 24 yaşındaki Kane, 1995 yılında Premier Lig'de 36 gol atan Alan Shearer ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.

İngiliz milli futbolcu, 2017'de tüm kulvarlarda attığı gol sayısını da 56'ya yükseltti. Kane böylece 54 gol kaydeden Lionel Messi, 53'er kez fileleri havalandıran Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo ve Edinson Cavani'nin önünde Avrupa'da 2017 yılının en skorer futbolcusu olmayı başardı.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

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