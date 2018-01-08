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2017'nin madalya şampiyonu kick boks

- Kick Boks Federasyonu, uluslararası organizasyonlarda kazandığı 858 madalyayla Türkiye'de zirvede yer aldı - Güreş Federasyonu, 15 altın, 11 gümüş ve 37 bronz madalyayla Dünya Şampiyonalarında en başarılı federasyon oldu

2017'nin madalya şampiyonu kick boks


ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - Kick Boks Federasyonu, uluslararası organizasyonlarda kazanılan 256 altın madalyayla 2017 yılında en çok birincilik elde eden federasyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre kick boksta sporcular, 2017 yılında katıldığı organizasyonlarda 256 altın, 234 gümüş ve 368 bronz olmak üzere toplam 858 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Güreş Federasyonu, geçen sene tüm yaş kategorilerinde Dünya Şampiyonalarının en başarılı federasyonu olarak dikkati çekti. Güreşçiler, 15'i altın, 11'i gümüş, 37'si bronz olmak üzere 63 kez kürsüde yer aldı.

Avrupa Şampiyonalarında ise öne çıkan branş tekvando oldu. Milli tekvandocular, 63 altın, 47 gümüş ve 106 bronz olmak üzere 216 madalyayı boynuna taktı.

Briç Federasyonu ile Hava Sporları Federasyonu, 2017 yılını birer madalyayla tamamladı.

Federasyonların 2017 yılında kazandığı madalyalar şöyle:


FederasyonAltınGümüşBronz ToplamAtıcılık ve Avcılık57618Atletizm155152140447Badminton424749138Basketbol46414Bedensel Engelliler586057175Bilardo 22913Binicilik554650151Bisiklet 354142118Bocce Bowling Dart 30313091Boks282660114Briç1001Buz Hokeyi9009Buz Pateni12131237Cimnastik32204092Curling0303Dağcılık0202Dans69621Eskrim23204083Gelişmekte Olan Spor Branşları84517Golf46010Görme Engelliler20161652Güreş109120205434Halter334649128Hava Sporları0101Hentbol0303Hokey2013İşitme Engelliler1872247Judo525992203Kano36211Karate198167271636Kayak7101835Kick Boks256234368858Kürek10161238Masa Tenisi9141336Modern Pentatlon1359Motosiklet34101559Muay Thai7381113267Okçuluk1161431Okul Sporları6028Oryantiring4212045Otomobil Sporları374148126Özel Sporcular9161742Satranç1991543Sualtı1119838Sutopu3014Tekvando198159312669Tenis1281539290Triatlon3227Üniversite Sporları13142451Wushu586840166Yelken13131036Yüzme136134129399Voleybol&Plaj671326Vücut Geliştirme243348105Toplam 2013198324646460
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Anahtar Kelimeler:
2017 YılıGençlik Ve Spor Bakanlığı Spor Genel MüdürlüğüGüreş FederasyonuKick Boks FederasyonuMadalyaTekvando Federasyonu
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