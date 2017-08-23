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2018 Balkan Masa Tenisi Şampiyonası Türkiye'de yapılacak

ANKARA (AA) - 2018 yılında düzenlenecek 44. Masa Tenisi Balkan Şampiyonası'na Türkiye ev sahipliği yapacak. Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan (TMTF) yapılan açıklamada, Balkan Masa Tenisi Birliğinin Karadağ'daki genel kurulunda, 2018'deki...

2018 Balkan Masa Tenisi Şampiyonası Türkiye'de yapılacak

ANKARA (AA) - 2018 yılında düzenlenecek 44. Masa Tenisi Balkan Şampiyonası'na Türkiye ev sahipliği yapacak.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan (TMTF) yapılan açıklamada, Balkan Masa Tenisi Birliğinin Karadağ'daki genel kurulunda, 2018'deki şampiyonanın Edirne'de düzenlenmesine karar verildiği bildirildi.

2010 yılında Bursa'da düzenlenen şampiyonaya Türkiye, 8 yıl sonra yeniden ev sahipliği yapmış olacak.

Açıklamada ayrıca, 9 üye ülkenin katıldığı genel kurulda, TMTF Başkanı Kerim Koç'un, Balkan Masa Tenisi Birliği Başkanlığı'na seçildiği duyuruldu.

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