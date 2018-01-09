2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu





ANKARA (AA) - 2018 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun Türkiye etaplarının basın toplantısı, Ankara'da yapıldı.

Türkiye Volley Hotel'de düzenlenen toplantıya, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve Teleferik A.Ş. Pazarlama Direktörü Oğul Atasoy katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, federasyon olarak "voleybol her yerde" sloganıyla hareket ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin her yerinde bu tarz önemli organizasyonları gerçekleştirmek üzere bir stratejimiz mevcut. Salonlarda oynanan voleybolu, plaj voleybolu aracılığıyla sahillere, kent meydanlarına ulaştırarak, buralarda da voleybol oynanmasını sağladık." dedi.

Geçen yıldan itibaren voleybolu, kar voleybolu aracılığıyla dağlara taşıdıklarını dile getiren Aslandaş, "Artık voleybol dağlarımızda oynanıyor. CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun iki etabı, ilk olarak geçtiğimiz yıl yine Kayseri Erciyes ve Bursa Uludağ'da son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. CEV, yapılan organizasyonlar için hem federasyonumuza hem de sponsorlarımıza teşekkürlerini iletti. Bu yıl CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu, 5 etaptan oluşacak. Bu 5 etaptan ikişer tanesi Türkiye ve İtalya, bir tanesi de Slovenya'da gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Aslandaş, ilk etabı Erciyes'te Erciyes A.Ş ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştireceklerinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Üçüncü etap yine Türkiye'de, Bursa Uludağ'da, Bursa Teleferik A.Ş ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapılacak. Türkiye olarak, gelecekte olimpik branş olma yolunda ilerleyen kar voleybolunu İtalya ve Avusturya gibi daha önceden bu organizasyonları gerçekleştiren ülkelerle aynı seviyelerde gerçekleştirebiliyoruz. Olimpik branş olma yolunda hazırlıkları yakından takip ederek, kar voleyboluna dönük yatırımlarımızı ve eğitimlerimizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu yıl, bu süreçte önemli bir adım sayılabilecek bir gelişme yaşanacak. 2018 yılında ilk Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası Avusturya'da düzenlenecek. Bu şampiyonaya Avrupa Turu etaplarının en iyi takımlarıyla Avrupa ülkelerinin ulusal şampiyonalarında birinci olan ekipler katılacak. Biz ulusal şampiyonamızı Artvin Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştireceğiz. Bu şampiyonada birinci olan erkek ve kadın takımları, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. 12-14 Ocak tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Kayseri Erciyes Etabı'na şu ana kadar 11 ülkeden, 18 kadın, 20 erkek olmak üzere 38 takım başvurdu."

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ise ülke olarak önemli tesislere sahip olunmasına rağmen tanıtımın yeterince iyi yapılmadığını dile getirerek, "Bu noktada, sporun çeşitliliğini, turizmin çeşitliliğine dönüştürmenin ne kadar faydalı olduğunun ve olacağının bilincindeyiz. Bu çerçevede, mümkün olduğunca dağlarda ve kar üzerinde yapılabilecek sporları Erciyes'te organize etmeye özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Teleferik A.Ş. Pazarlama Direktörü Oğul Atasoy, geçen yıl Erciyes ile Türkiye'de kar voleybolu organizasyonlarını başlatan iki tesisten biri olduklarına değinerek, "Kar voleybolunu kendi ürünümüz olarak kabul ediyoruz ve bunu geliştirmeye devam ediyoruz. Biz de Uludağ'da bu önemli organizasyonun üçüncü etabını organize edeceğiz. Bu sene ülkemizde yapılacak olan organizasyonlar içerisinde 2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Türkiye etaplarının en iyileri olacağına inanıyorum." diye konuştu.

2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk etabı, 12-14 Ocak tarihlerinde Kayseri Erciyes'te, üçüncü ayağı ise 1-4 Mart tarihlerinde Bursa Uludağ'da yapılacak.