2018 Pool Bilardo Milli Takımı belli oldu





ANKARA (AA) - Bilardoda Ankara'da yapılan final etabı sonunda 2018 Pool Bilardo Milli Takımı ve Türkiye şampiyonu belli oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 gün süren müsabakalar sonunda 2018 yılı Pool Bilardo Milli Takımı, Türkiye şampiyonu Sami Erkan Köylü, ikincisi Saki Kanatlar, üçüncüsü Onur Yıldırım ve dördüncüsü Ferdi Özdemir'den oluştu.

Üç disiplinin oynandığı final etabı müsabakaları sonunda sıralamalar şöyle oluştu:

8 Top Disiplini:

1. Saki Kanatlar

2. Sami Köylü

3. Murat Teker

3. Onur Yıldırım





9 Top Disiplini:

1. Onur Yıldırım

2. Saki Kanatlar

3. Mehmet Bakıcı

3. Sami Köylü





10 Top Disiplini:

1. Sami Köylü

2. Ferdi Özdemir

3. Erol Kayas

3. Saki Kanatlar