'2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için kara bulutları dağıtacağız'

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Beşiktaş'ı başarısında dolayı tebrik eden Bak, siyah-beyazlıların taraftarıyla bütünleşip böyle bir başarıya imza attığını belirtti.



Futbolda her sonucun olduğunu geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda Paris Saint Germain-Barcelona eşleşmesinde gördüklerini vurgulayan Bak, Beşiktaş'ın final şansıyla ilgiliyse "İyi bir kura olursa (finale) gideriz. Gidebileceğimize de inanıyoruz. Beşiktaş'ın kadro yapısı uyumlu. Takımların bu seviyedeki tecrübesi de ortada. Beşiktaş, tecrübesiyle daha üst noktalara gidebilecek bir ekip olarak önümüze çıkıyor. Uyumlu bir yapıları var. Onlarla gurur duyuyoruz." diye konuştu.



"Eski sporculardan daha fazla faydalanmayı arzu ediyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, aktif sporculuk hayatında başarılı olan isimlerden daha fazla faydalanmak istediklerini dile getirdi.



Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını anlatan Bak, sözlerine şöyle devam etti:



"Ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kendisini tedavisinin başından sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın devreye de girmesiyle yakından takip ettik. Çok önemli bir sporcuydu. Dünya futbolunda Pele, Ronaldo, Messi varsa halterde de Naim Süleymanoğlu var. Time dergisine kapak olmuş, 46 dünya rekoru kırmış, 3 olimpiyat, 7 dünya, 6 Avrupa şampiyonluğu kazanmış bir sporcu. Kırılamaz rekorlara sahip bir sporcuyu kaybettik. Bulgaristan'da zulüm gören Türkler için de bir semboldü. Getirilişi, ayrı bir hikaye. Müthiş bir sporcuydu. Kendisini kaybetmek gerçekten çok üzücü. Mekanı cennet olsun."



Spor bırakan isimlerin federasyonlarda ve devlette görev yaptığını da aktaran Bak, "Hidayet Türkoğlu, federasyon başkanı. Güreşte Hamza Yerlikaya başkanlık yaptı. Teknik direktör olarak görev yapan eski sporcular var. Naim Süleymanoğlu özel bir sporcuydu. Bu değerleden maksimum seviyede yararlanmak çok önemli. Federasyonlarda görev yapan sporcular da var. Suat Çelen var cimnasitikte. Şimdi federasyon başkanı. Daha fazla faydalanmak bizim için önemli. Devletimiz bu tip sporculara imkan veriyor. Spor müşavirliği kadrosuyla uluslararası arenada derece almış isimler kadro alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sporculara sağladığımız kadro imkanı önemli. Eski sporculardan teknik olarak da daha fazla faydalanmayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.



"Kara bulutları dağıtacağız"

A Milli Takım'ın hazırlık maçlarında aldığı sonuçların kendilerini telaşlandırdığını anlatan Bakan Bak, şunları kaydetti:



"2018 FIFA Dünya Kupası'na milli takımımızın katılamaması bizleri üzdü. Milli takımımızın belli dönemlerde jenerasyon olarak çıkışları vardı ama bu jenerasyonu yakalayamadık. Arzu ettiğimiz neticeleri alamadık. Çok kıymetli oyuncularımız var ama bir türlü olmadı. İtalya da Dünya Kupası'na gidemedi. Herkes çaba gösterdi ama Avrupa elemelerinden çıkmak kolay değil. Daha önce 2002'de dünya üçüncüsü olmuştuk. İyi bir jenerasyon vardı. Galatasaray'ın UEFA Kupası şampiyonluğu vardı. Milli takımda yer alan sporcuların büyük çoğunluğu Galatasaray'dan geliyordu. Lucescu'nun gelmesiyle son 4 maçta istediğimiz neticeleri elde edemedik. Hazırlık maçlarındaki sonuçlar da bizleri telaşlandırdı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için üzerimizdeki sıkıntıyı ve kara bulutları dağıtacağımıza inanıyorum. Yetenekli ve heyecanlı bir toplumuz. Bunu başarabileceğimize inanıyorum."



Futbolda ciddi altyapı yatırımları gerektiğini aktaran Osman Aşkın Bak, şu ifadeleri kullandı:



"Milli takımımızın Rusya'ya gidememesi bizi üzüyor. Rusya'da yer almayı çok isterdik ama olmadı. TFF, özerk bir yapıya sahip. Kendi çerçevesinde kararlarını alırlar. Onlar da milli takımın başarılı olmasını isterdi. Bir takım sıkıntılar yaşadık ama aşacağız. İleri bakmak ve 80 milyonluk ülkeden başarılı bir milli takım çıkarmak çok önemli. Bunun için de jenerasyon yakalamak ve ekol olmak gerekiyor. Ciddi altyapı devrimine ihtiyacımız var. Altınordu'dan çıkan Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü var. Şimdi Trabzonspor'dan 2 oyuncumuz geliyor. Bursaspor'dan oyuncular var. Bunlar bir arada oynayarak toparlayacaklar ve güzel bir jenerasyon yakalayacağız. Onun ötesinde kulüplerimizin altyapıya ciddi yatırımlar yapması gerekiyor. Altyapıda da antrenörlere ve çalışanlara ciddi yatırım yapması lazım. Çok düşük ücretler vererek başarılı sporcuların gelmesini beklemek doğru değil. Her antrenörün dünya futbolundaki değişim ve gelişimleri takip etmesi ve bilimle sporculara bunları aktarması çok önemli."



"Milli takımın başarısı tüm ülkenin başarısı"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Türk sporunun ekol olması için altyapıda devrim niteliğinde adımlar atılması gerektiğini, bu konuda üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti.



Milli takımda yaşanan sorunların kendilerini de etkilediğini dile getiren Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Milli takımın başarısı tüm ülkenin başarısı. Yaşanan her sorun bizleri de etkiliyor. Ampute Milli Takımı'nın elde ettiği başarı var. Seyirci rekoru kırarak oynadıkları İngiltere finali ve elde ettikleri başarı herkesi çok mutlu etti. Böyle bir heyecanı yaşamayı arzu ediyoruz. Bunu da çok güzel yaşayan bir ülkeyiz. Türk sporunun ekol olması için altyapıda devrim niteliğinde ciddi adımlar atmamız lazım. Biz de bu işin gerçekleşmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Ülkemizin gençleri yeteneklidir. Bunun örnekleri geçmişte ve günümüzde mevcuttur. Avrupa'da oynayan sporcularımız var. Bir Arda Turan kolay yetişmiyor. Dünyanın en önemli takımlarından birinde oynuyor. Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke Rusya'da oynadı. Sistem içinde, bilimi kullanarak altyapıya yatırımlar yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bu işin meyvelerini toplamak zaman alıyor. Güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Yöneticilerimize ve teknik heyetimize güveniyoruz."



"Menajerlik sitemi tam yerleşmemiş"

Bakan Bak, Türkiye'de menajerlik sisteminin tam yerleşmediğini söyledi.



A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrılan bazı oyuncularda menajerlerin etkili olduğu yönündeki iddiaları değerlendiren Osman Aşkın Bak, şöyle konuştu:



"Menajerlik sistemi bana göre Türkiye'de tam yerleşmiş bir yapı değil. Oturmuş bir sistem yok. Bazı ilişkilerle yürütülen bir süreç var. Bunun çok iyi kontrol edilmesi lazım. Sistem, oyuncuların yetişmesinde ve geleceğinde önem arz ediyor. Oyuncunun milli takımda yer alması transferinde etki eden faktörlerden. Sporcunun hakkıyla oralara gelmesi gerekiyor. Yeşil sahaya çıkıldığında herkes kimin ne olduğunu görür. Sizi bir yerlere birileri taşır ama sahaya çıktığınızda kendi yeteneklerinizi göstermek zorundasınız. Bu sistemin sağlıklı işlemesi gerektiğini düşünüyorum. Lisanslı yapıya kavuşturulması, kişilerin kaliteleri, sporcu haklarının korunması ve avukatıyla her şeyi yöneten bir sistemin olması, hem kulüplerin hem sporcuların hem de futbol ailesinin faydasına. Sistemin iyi kurgulanması lazım. Bu işi yapanların iyi yetişmiş, profesyonel kişiler olması spor endüstrisinin yararına olacaktır."



Yabancı futbolcu sayısı

Osman Aşkın Bak, futbolda yabancı oyuncu sayısında 4-5 gibi rakamların doğru olacağını düşündüğünü söyledi.



Yabancı oyuncu tartışmasının Türk futbolunun gündeminde olduğuna değinen Bakan Bak, şunları kaydetti:



"Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek ve beraberindekilere bu konudaki görüşlerimizi aktardık. Kulüpler, daha önce alınan karar gereği transferde 2019'a kadar belli kontratlar yapmış. Hemen 'Kontratı sonlandırın' dememiz mümkün değil. Kulüplerimize milli takımımızın oyuncularının az süre alması nedeniyle etkilendiğini ifade ettik. Onlar da bu konuda çalışmalar yapıyor. Galatasaray Kulübünün geçmişte 4-5 yabancıyla elde ettiği UEFA şampiyonluğunu örnek vererek, altyapıya yatırım yaptıkça kaliteli oyuncular geldikçe sayının Türk sporcu lehine artacağına inanıyorum. Kulüpler, Türk oyuncuların fiyatının yüksek olduğundan şikayet ediyor. Oyuncu üretiminiz az olunca, 4 kulüp de bir sporcuya talip olursa rakamların yükseldiğini görüyoruz. Oyuncu sayısı az. Yurt dışında oynayan futbolcularımızın sayısı belli. Başka ülkelerde bu sayı çok daha fazla. Kulüplerin de işine geliyor. Daha ucuz oyuncular alıyorlar. Yabancıya karşı olan birisi değilim. Kaliteli yabancı olsun. Bir takım içinde bu sayının çoğunluk olmaması gerekiyor. 4-5 gibi rakamların doğru olacağını düşünüyorum."



"Türk antrenörün çalıştırmasını arzu ederim"

Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nı Türk teknik adamın çalıştırmasını arzuladığını dile getirdi.



Milli takımın geçmişte Türk teknik direktörler yönetiminde başarılı olduğunu kaydeden Bakan Bak, "Türk Milli Takımı'nı Türk antrenörün çalıştırmasını arzu ederim. Geçmişte görev alan hocalarımız oldu. Onlarla başarı elde ettik. TFF'nin yaptığı görüşmelerde teknik adamlar sorumluluğu almak, kontratını bırakıp gelmeyi arzu etmediler. Fazla alternatif de kalmadı." diye konuştu.



"Kulüplerimizin ciddi mali yapısal sorunları var"

Kulüplerin, bir endüstri haline gelen sporda kendilerini sistemin içinde iyi bir şekilde konumlandırmaları gerektiğini dile getiren Bak, "Yani bu sistem çerçevesinde bir gelir-gider dengesi kurmaları lazım. Bu konuda UEFA ve FIFA gibi kurumlar çeşitli kurallar koymuş. Kulüplerimizin ciddi mali yapısal sorunları var. Pek çok kulübümüz yeni açıklanan borçlarla daha geriye düşüyor. Bu, şu anda sürdürülebilir değil. Bazı kulüpler kendi marka değerleriyle belki birkaç yıl daha sürdürebilir ama yeni bir değerlendirmeye ve kendilerini kontrol etmeye ihtiyaçları var." diye konuştu.



"Borçlarımızı iyi yönetmemiz lazım"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kulüplerin her anlamda düzgün bir sistemle yönetilmesi gerektiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Borçlarımızı iyi yönetmemiz lazım. Borçların nasıl oluştuğunu görmek lazım. Futbol dışındaki branşlara baktığımızda da durum aynı. Bir kulüp olarak başarı elde etmek istiyorsanız, altyapıdaki üretimle katma değer sağlamalısınız. En önemli süreç bu. Bunu yönetebilmek önemli. Bunu yaparken bazen teknik direktörler büyük katkı sağlıyor. Ancak şu var, kulüpleri kişilerle düşünmemelisiniz, sistemle düşünmelisiniz. Orada kim olursa olsun, kim gelirse gelsin bir sistemin işlediğini ve bu sistemin ürettiği yapıyla o kulüpteki başarının devam etmesini arzu ediyoruz. Yani başında kim olursa olsun bir kulüp kurduğu sistemle, yetiştirdiği oyuncularla, yapısıyla örnek olmalı. Bunu yapmazsanız sistemin dışında kalırsınız."



"Uluslararası standartlarda bir eksikliğimiz yok"

Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için adaylık sürecini değerlendiren Bak, bu konuda rakiplerinin Almanya olduğunu hatırlatarak, "Statlarımızın yaş ortalaması 7-8, genç statlara sahibiz. UEFA ve uluslararası standartlarda eksiğimiz yok. Almanya ile çekişiyoruz. Almanya'da statların yaşları bizden daha fazla. Türkiye, son yıllarda yaptığı tesislerle pek çok başarılı organizasyon gerçekleştirdi. Dünya Basketbol Şampiyonası, Güreş Şampiyonası, 2005 UEFA Kupası, 2009 İşitme Engelliler Olimpiyatı, Erzurum'daki kış oyunları, Trabzon'da oyunlarımız, pek çok uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Türkiye bu kapasiteye sahip, yapacak güçte." dedi.



2019 Süper Kupa'ya da Vodafone Park'ın ev sahipliği yapacağına dikkati çeken Bakan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Aynı zamanda 2020 Şampiyonlar Ligi finaline adayız. Bunların hepsini yapabilmeniz için tesis altyapısına ve özellikle organizasyon yeteneğine sahip olmanız gerekiyor. Yaptığımız organizasyonlarla Türkiye, New York kadar, Londra kadar, Paris kadar güvenli. Dışarıda bize karşı özellikle bazı algılar üretilmeye çalışılıyor ama tüm sürece baktığımız zaman başarı grafiğine baktığınızda ortaya konan gerçek, ülkemizin onlar kadar güvenli olduğu. Özellikle spor aktivitelerinin teröre karşı duruş göstermede önemli işaret olduğunun da farkındayız, bilincindeyiz. O yüzden bu organizasyonları önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.



Hükümet olarak organizasyonların yapılması için destek verdiklerini aktaran Bak, "Lobi çalışmaları iyi gidiyor ama neticeyi hep beraber göreceğiz. Türkiye'ye böylesine şampiyonaları organize etmek yakışır. Hem Avrupa Futbol Şampiyonası hem de inşallah ilerideki süreçte böyle organizasyonlar yapmak yakışır." ifadelerini kullandı.



"KYK bütçesinin yüzde 70'ten fazlası öğrenciler için kullanılıyor"

Kredi ve Yurtlar Kurumunun bütçesinin yüzde 70'ten fazlasının öğrenciler için kullanıldığını belirten Bakan Bak, "Hem kredi hem burs veriyoruz. 758 yurdumuzda yaklaşık 628 bin öğrenci kalıyor. Öğrencilerimize 2002'de 45 lira kredi veriliyordu, 2018 itibarıyla 470 liraya çıktı. Cumhurbaşkanımızın gençlerle diyaloğu, öğrencilere verdiği önem, eğitim ve barınma işinin ehemmiyeti nedeniyle bu rakamlar buralara taşındı." diye konuştu.



Öğrencilerin kredi geri ödemesine mezuniyetten 2 yıl sonra başladıklarına dikkati çeken Bak, "Bir işte çalışmıyorsa dilekçe vererek bunu uzatabiliyor. Hemen tahsil etmiyoruz işe girince tahsil ediyoruz. Toplam, 719 bin öğrencimiz burs ve kredi alıyor. Lisans öğrencilerine 425 lira veriliyor, 2018'den itibaren 470 lira ödenecek. Yüksek lisansta bu rakamın 2, doktora için 3 katı ödeniyor." ifadelerini kullandı.



Öğrencilerin 400 binine karşılıksız burs verildiğini, bu rakamın 2004 yılında 54 bin olduğunu vurgulayan Bak, şunları söyledi:



"Yatak kapasitesini de 628 binden 850 binlere çıkarmayı hedefliyoruz. Bunları da özellikle üniversite kampüslerinde yapmayı planlıyoruz. Öğrenci için zaman, yol parası, güvenlik açısından bu durum önemli. Şu ana kadar 30'un üzerinde üniversiteden yer tahsisleri konusunda talepleri aldık. Keşke bütün öğrencilerimize karşılıksız burs verebilsek. Gençlerimize ne kadar yatırım yapsak azdır. Günlük 11 lira yemek yardımı yapıyoruz. Sabah kahvaltı ve akşam yemeği için bunu devletimiz ödüyor. Yemekte 12-13 çeşit seçenek oluyor. 11 liranın üstünü, 1-2 lira kalıyorsa öğrenci karşılıyor."



"628 bin gencimiz, bizim misafirimiz"

Bakan Bak, bu yıl yurt başvurusu yapan 120 bin öğrencinin yerleştirilebildiğini, bu rakamı 850-900 bine taşıyarak açığı kapatmayı istediklerini söyledi.



Yurtların kalitesinin üst standartlarda olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "3'lü odalar, kız erkek ayrı, ortak çalışma alanları, kampüs içinde ya da yakınında olan yurtlarımız var." dedi.



Eski yurtların yenilendiğine de dikkati çeken Bakan Bak, şöyle devam etti:



"Kredi ve Yurtlar Kurumu dev bir yapı. Yurt sayımız 758, buna 200-250 daha ekleyeceğiz. Son 3 yılda yapılan yurt sayısı inanılmaz. 2017'de tamamlayacağımız yurtlar var. 2018'de 60-70, 2019 bu rakam 85-90'a çıkacak. FETÖ gibi yapıların öğrencileri taşıdığı yurtlara müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin gücü, kudreti burada çok önemli. Kolay değil, biz geceleri rahat uyumuyoruz. Çünkü 628 bin gencimiz, yurtlarımızda bizim misafirimiz. Kaloriferi yanacak, bekçisi, yemeğe çıkacak, takip edeceksiniz, onların sağlığı, güvenliği... Geceler kolay geçmiyor."



"Uyuşturucunun en önemli önleyicisi spor"

Bakan Bak, uyuşturucuyla mücadele konusunda sporun gücüne dikkati çekti.



Bağımlılıkla mücadelenin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Bak, "Uyuşturucu kullanımı ortamı tüm dünyada kötüye gidiyor. Yaş düşüyor, kolay ulaşılıyor. Bunun en önemli önleyicisi spor. Birey yalnız kaldığı zaman uyuşturucuya yönelir. Burada sporun gücünü kullanmak gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.



"Bizim geleceğimiz olan gençlere her türlü desteğe hazırız"

Bakan Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlik yanının ön plana çıkarılmasının kendileri açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bizim geleceğimiz olan gençlere her türlü desteğe hazırız. Bu noktada kapasitemiz var." dedi.



Bakanlık olarak Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile gençlere yönelik programlara destek olduklarını belirten Bak, "Bu çerçevede değişik projelere destek veriyoruz. Bu zamana kadar yaklaşık bin 900 projeye, yaklaşık 172 milyon liralık destek verdik. Bu tabi daha da artacak. Çünkü onunla ilgili baktığınızda bağımlılıkla ilgili yaklaşık 204 projeye, 17,5 milyon liralık destek vermişiz." değerlendirmesini yaptı.