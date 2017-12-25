2020 Dağ Bisikleti Maratonu Dünya Şampiyonası'na doğru

SAKARYA (AA) - Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, kadrosuna kattığı 4 sporcuyla sözleşme imzaladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Erenler ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen, kentte 2020'de düzenlenecek Dağ Bisikleti Maratonu Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarıyla ilgili bilgilerin de verildiği törende, sporcular Okan Aydoğan, Halil İbrahim Doğan, Mustafa Sayar ve Ahmet Örken, sözleşmeye imza attı. Bisikletle tören salonuna gelen sporcular, katılımcılara ve medya mensuplarına tanıtıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu törende yaptığı konuşmada, spor kültürünün yaygınlaşması ve gelişmesi için pek çok çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Toçoğlu, son zamanlarda şehir olarak çok güzel bir ivme yakaladıklarını; futbol, basketbol, karate, atletizm, kano gibi branşlarda ulusal ve uluslararası başarılar elde ettiklerini belirtti.

Sakarya'nın 2020 Dağ Bisikleti Maratonu Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Toçoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleştirilecek olan Dağ Bisikleti Maratonu Dünya Şampiyonası'nı, bir spor şehri olarak bakış açımızın merkezinde görüyoruz. Proje, bizlere büyük bir cesaret veriyor. Aynı zamanda da büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bisiklet kültürünün hem şehrimiz hem de ülkemizde yaygınlaştırılması adına adımlar atıyoruz. Yenikent bölgemizde hayata geçireceğimiz 'Bisiklet Adası' projesini, kısa süre önce açıkladık, şampiyona başlamadan önce bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah 2020'de düzenlenecek şampiyonaya Sakarya olarak muhteşem bir ev sahipliği yapacağız. Bu vesileyle yarışları himayelerine alarak bizi onurlandıran ve Türk sporuna büyük destek sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyoruz."

Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar ise şampiyona öncesi çalışmaların Uluslararası Bisiklet Birliğince de yakından takip edildiğini ve takdir topladığını ifade ederek şunları kaydetti:

"2018 ve 2019'un Mayıs ayında 'Sakarya MTB Cup', Eylül ayında 'Sakarya Maraton Şampiyonası' ile uluslararası yarışlarımızı Cumhurbaşkanlığının himayeleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonu ve kulübümüzün sorumluluğunda gerçekleştireceğiz. 2020 yılında da ülkemiz tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Sakarya kamuoyumuzun yakından bildiği 'Ayçiçeği Bisiklet Vadisi' projesini de tüm Türkiye'ye duyurmak isterim. 180 dönümlük bir arazide gerçekleştireceğimiz bisiklete özel projemiz ülkemiz için ilkleri barındıracak. İçerisinde 4,3 kilometrelik maraton parkuru, açık hava veledromu ve BMX parkuru yer alacak. 7'den 70'e tüm halkımızın istifadesine sunulacak projemizi Mayıs 2018'deki Sakarya MTB Cup'a yetiştirmek için çalışmalarımıza başladık."





- Ahmet Örken: "Bu karar ülkem içindi"





Profesyonel kıta takımı İsrail Bisiklet Akademi'ye 3 ay önce transfer olan, Kudüs'te yaşanan gelişmelerden sonra bu takımdan ayrılıp Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı'na katılan Ahmet Örken de şunları söyledi:

"Son iki hafta zor bir süreç oldu. Yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Hem ülkem hem de ailemi endişeli bırakmamak adına takımdan ayrılma kararı aldım. Bu kendi duruşumla alakalı bir karardı. Bu karar ülkem içindi. İnşallah burada yeni şampiyonluklar için mücadele edeceğiz."



Programın devamında, şampiyona direktörü Aziz Sırnaç, 2020 Dağ Bisikleti Maratonu Dünya Şampiyonası'nın Sakarya'ya kazandırılmasından bugüne gelinen süreci katılımcılarla paylaştı.