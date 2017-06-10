23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları'na doğru





SAMSUN (AA) - Samsun'da 18-30 Temmuz'da gerçekleştirilecek 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları (2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları) kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor.

Olimpiyat Oyunları Genel Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın şölen havasında geçmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığının yanı sıra tüm kurum ve kuruluşlar, çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor.

Oyunlar için 80'den fazla ülkeden yaklaşık 5 bin sporcu, Samsun'a gelecek. Organizasyonda ulaşımdan lojistiğe, sağlıktan uluslararası ilişkilere, işaret dili eğitiminden gönüllü ve seyirci hizmetlerine kadar tüm departmanlarda yürütülen çalışmalar, hızla devam ediyor.

Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesinde organizasyon için inşa edilen 42 tesis, hazır hale getirildi. Oyunlarda, 21 branşta yarışmalar düzenlenecek.

ICSD'ye üye ülkelerin katılacağı 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın, 18 Haziran'a kadar devam edecek elemeler sonucu rekor katılımla düzenlenmesi bekleniyor. Oyunlar süresince 188 delegasyon asistanı görevde bulunacak, bu kişilere gönüllüler eşlik edecek.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ve ICSD ile yürütülen çalışmalar neticesinde, sporcuların çeşitli kontrolleri yapılacak.

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları kapsamında verilecek sağlık hizmetleriyle ilgili Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, kamu ve özel hastaneler, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ile çalışmalar yapıldı. Müsabakalarda, bini aşkın sağlık personeli görev alacak.

23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları Genel Koordinatörlüğünün yürüttüğü çalışmalarda, organizasyonda görev alacak bin 500 gönüllüden 420'sine, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 220 öğretim görevlisine, organizasyonda yer alacak 120 tercümana, sağlık, emniyet ve spor il müdürlüklerine, Kredi ve Yurtlar Kurumu personellerine, AVM çalışanlarına, hakemlere, Türk Hava Yolları kabin memurlarına, organizasyon komitesi departmanları ve konaklama personeline de uluslararası ve Türk işaret dili eğitimleri verildi.





- Oyunların sloganı "Sesimiz spor"





Hiçbir insanın işitme engellilerden farklı olmadığı bilinciyle yola çıkılarak 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları'nın sloganı "Sesimiz spor" olarak belirlendi.

Organizasyondaki müsabakalara ev sahipliği yapacak tesisler şöyle:

Atıcılık: Bafra Atıcılık Salonu

Badminton: Bafra Spor Salonu

Atletizm: İlkadım Atletizm Stadyumu

Basketbol: Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu ve Bahattin Ekinci Spor Salonu

Bowling: İlkadım Bowling Salonu

Dağ bisikleti: Üniversite yerleşkesi

Yol bisikleti: 19 Mayıs ilçesi

Futbol: Bafra Futbol Sahası, Çarşamba Futbol Sahası ve Samsun 19 Mayıs Stadyumu

Golf: Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü

Grekoromen ve serbest güreş: Kavak Spor Salonu

Hentbol: Çarşamba Spor Salonu

Karate, judo ve tekvando: Atatürk Spor Salonu

Masa tenisi: Batıpark Spor Kompleksi

Oryantiring: Tekkeköy Cumhuriyet Meydanı, Yeniköy, Çatmaoluk mevkileri

Voleybol: Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu ve Hasan Doğan Spor Salonu

Plaj voleybolu: İlkadım Plaj Voleybol Sahası

Tenis: Samsun Tenis Kulübü

Yüzme: Atakum Olimpik Yüzme Havuzu